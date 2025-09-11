



Ташкент посетила делегация Санкт-Петербурга



ТАШКЕНТ, 11 сентября. /УЗИНФОРМ/. 10 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Российской Федерации во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Санкт-Петербурга в сфере реализации совместных проектов экономического и культурно-гуманитарного характера, сферах металлургии, приборостроения, дорожного строительства, фармацевтики и здравоохранения, пищевой отрасли, сельского хозяйства, логистики, частной медицины, образования, коммунального хозяйства, цифровых технологий, миграции и туризма и других.