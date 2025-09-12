



Проведены переговоры глав МИД Узбекистана и Казахстана



ТАШКЕНТ, 12 сентября. /УЗИНФОРМ/. 11 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества, региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес, ход подготовки к запланированным совместным мероприятиям.