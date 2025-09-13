



Проведены переговоры глав Узбекистана и Катара



ТАШКЕНТ, 13 сентября. /УЗИНФОРМ/. 12 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани. В ходе беседы главы двух государств обсудили актуальные вопросы узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, возможности реализации новых соместных проектов, а также Узбекистан осудил недавние удары Израиля по Катару. УЗИНФОРМ