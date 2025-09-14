Глава МИД Узбекистана отправился в Доху

Глава МИД Узбекистана отправился в Доху14.09.2025 14:45
НОВОСТИ В МИРЕ, 14 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Государство Катар.
Поездка предпринята с целью участия в предстоящих в Дохе внеочередном заседании министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, а также в экстренном арабо-исламском саммите, которые будут посвящены проблемам обеспечения безопасности.
УЗИНФОРМ