



Погода в Узбекистане на 17 сентября



ТАШКЕНТ, 16 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.