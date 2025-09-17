Глава Узбекистана провел встречи с представителями международных финансовых структур

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с пребывающими с визитом в стране в рамках участия в прошедшем в Намангане международном форуме «От бедности к процветанию» глобальным директором Всемирного банка Луисом Фелипе Лопес-Кальвой, вице-президентом Азиатского банка развития Инмин Янгом и президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены приоритетные вопросы двустороннего развития сотрудничества Узбекистана с международными финансовыми организациями, возможности реализации новых совместных проектов в сферах развития бизнеса и содействия предпринимательству, обеспечения занятости женщин и молодежи, модернизации социальной инфраструктуры городов и сел, развития туризма, «зеленой» энергетики, транспорта, жилищного строительства, цифровой трансформации, здравоохранения, образования и других.

УЗИНФОРМ