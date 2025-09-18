



В Ташкент прибыл новый посол России



ТАШКЕНТ, 18 сентября. /УЗИНФОРМ/. 17 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Алексеем Ерховым. В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение приоритетных аспектов двусторонней повестки дня. С апреля 2021 года по июнь текущего послом РФ в Узбекистане работал Олег Мальгинов. УЗИНФОРМ