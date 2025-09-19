Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и ФРГ

Проведены переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и ФРГ19.09.2025 06:37
ТАШКЕНТ, 19 сентября. /УЗИНФОРМ/. 18 сентября глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Йоханном Вадуфлем.
В ходе беседы главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества обеих стран по приоритетным направлениям, график и повестку предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
УЗИНФОРМ