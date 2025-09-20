Глава МИД Узбекистана отбыл в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 сентября. /УЗИНФОРМ/. 19 сентября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отбыл в Нью-Йорк в рамках предстоящего визита в США Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который примет участие в работе юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В рамках первого дня визита глава МИД провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалией Мудавади.

