Узбекистан и Иордания провели межмидовские политконсультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 сентября. /УЗИНФОРМ/. 21 сентября в столице Иорданского Хашимитского Королевства, в Аммане, был проведен 2-й раунд узбекско-иорданских межмидовских политконсультаций, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегаций во главе с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Бахромжоном Аълоевым.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, бизнеса, инвестиций, туризма и других.

УЗИНФОРМ