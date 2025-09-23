advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
25.09.2025 / 07:15 msk / 09:15 uzb
Глава Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч
23.09.2025 08:13

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов США, финансовых организаций.

В частности, состоялась встреча главы Узбекистана со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, в ходе которой были обсуждены ход реализации существующих договоренностей и ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Также были проведены переговоры с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, главным коммерческим директором The Bank of New York Катинкой Вальстром, председателем Фондовой биржи NASDAQ Аденой Фридман, президентом и главным исполнительным директором Oppenheimer Holdings Робертом Ловенталем, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Также состоялись встречи с представителями Геологической школы Колорадо, руководителями таких компаний, как Citigroup, Franklin Templeton, Jefferies, Boeing Global, Blackrock, Traxys, FLSmidth, McKinsey, Go Green Partners, в ходе которых были рассмотрены возможности реализации взаимовыгодных совместных проектов.

По итогам «круглого стола» с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов были подписаны:

  • Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта между Министерством транспорта и компанией «Boeing»;
  • Соглашение о создании совместного предприятия по производству горнообогатительного оборудования между ООО «Технопарк» и компанией «FLSmidth»;
  • Соглашение о создании многопрофильной клиники и образовательного учреждения между «Akfa group» и «Cleveland Clinic»;
  • Соглашение о взаимном партнёрстве и сотрудничестве между авиакомпанией «Centrum Air» и инвестиционной компанией «Oppenheimer»;
  • Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов и компанией «Citigroup»;
  • Соглашение о финансовом сотрудничестве между АО «Узбекгидроэнерго» и компанией «Cargill Financial Services International»;
  • Соглашение о сотрудничестве между АО «Узтрансгаз» и компанией «Pangea Filtration Technology»;
  • Соглашение о проведении геологоразведки на перспективных площадках между Министерством горнодобывающей промышленности и геологии и компанией «Cove Capital»;
  • Соглашение о сотрудничестве между ООО «Янги Кон» и компанией «SLB»;
  • Соглашение о сотрудничестве по созданию фондов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта и биотехнологий между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией «Biologic International».

УЗИНФОРМ

