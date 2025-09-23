Глава Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 сентября. /УЗИНФОРМ/. 22 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч с представителями официальных и деловых кругов США, финансовых организаций.

В частности, состоялась встреча главы Узбекистана со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, в ходе которой были обсуждены ход реализации существующих договоренностей и ключевых аспектов дальнейшего развития сотрудничества двух стран.

Также были проведены переговоры с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, главным коммерческим директором The Bank of New York Катинкой Вальстром, председателем Фондовой биржи NASDAQ Аденой Фридман, президентом и главным исполнительным директором Oppenheimer Holdings Робертом Ловенталем, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Также состоялись встречи с представителями Геологической школы Колорадо, руководителями таких компаний, как Citigroup, Franklin Templeton, Jefferies, Boeing Global, Blackrock, Traxys, FLSmidth, McKinsey, Go Green Partners, в ходе которых были рассмотрены возможности реализации взаимовыгодных совместных проектов.

По итогам «круглого стола» с руководителями ведущих американских компаний, инвестиционных фондов и финансовых институтов были подписаны:

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта между Министерством транспорта и компанией «Boeing»;

Соглашение о создании совместного предприятия по производству горнообогатительного оборудования между ООО «Технопарк» и компанией «FLSmidth»;

Соглашение о создании многопрофильной клиники и образовательного учреждения между «Akfa group» и «Cleveland Clinic»;

Соглашение о взаимном партнёрстве и сотрудничестве между авиакомпанией «Centrum Air» и инвестиционной компанией «Oppenheimer»;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов и компанией «Citigroup»;

Соглашение о финансовом сотрудничестве между АО «Узбекгидроэнерго» и компанией «Cargill Financial Services International»;

Соглашение о сотрудничестве между АО «Узтрансгаз» и компанией «Pangea Filtration Technology»;

Соглашение о проведении геологоразведки на перспективных площадках между Министерством горнодобывающей промышленности и геологии и компанией «Cove Capital»;

Соглашение о сотрудничестве между ООО «Янги Кон» и компанией «SLB»;

Соглашение о сотрудничестве по созданию фондов для финансирования проектов в области искусственного интеллекта и биотехнологий между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и компанией «Biologic International».

УЗИНФОРМ