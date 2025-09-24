Погода в Узбекистане на 25 сентября

Погода в Узбекистане на 25 сентября24.09.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 26-31°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, к вечеру местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.