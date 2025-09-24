



Проведена встреча глав Узбекистана и США



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 сентября. /УЗИНФОРМ/. 23 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках работы юбилейной, 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В ходе встречи главы двух государств обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, перспективы дальнейшего развития сотрудничества по ключевым направлениям. Также на полях сессии ГА ООН глава Узбекистана провел встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, Президентом Албании Байрамом Бегаем, Президентом Чешской Республики Петром Павелом и королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном. УЗИНФОРМ