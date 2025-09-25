



Глава Узбекистана вернулся из США



НОВОСТИ В МИРЕ, 25 сентября. /УЗИНФОРМ/. 24 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в США. В заключительный день поездки глава Узбекистана провел встречи с членом Конгресса США, председателем «Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном» в Палате представителей Трентом Келли и командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генерал-майором Бобби Джинном, а также встретился с соотечественниками, работающими и проживающими в США, после чего возвратился в Ташкент.