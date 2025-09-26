Глава МИД Узбекистана принял участие во встрече СВМДА

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в работе 80-й сессии Генассамблеи ООН руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в неформальной встрече Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Мероприятие было организовано с целью обмена мнениями по вопросам региональных и глобальных процессов, а также по дальнейшему укреплению мер доверия на пространстве Азии.

УЗИНФОРМ