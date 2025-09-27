



Погода в Узбекистане на 28 сентября



ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 сентября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, по Каракалпакстану местами возможно усиление

до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 10-15°, днем 20-25° (в Хорезмской области 23-28°). в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.