Погода в Узбекистане на 28 сентября

Погода в Узбекистане на 28 сентября27.09.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 сентября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, по Каракалпакстану местами возможно усиление
до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 10-15°, днем 20-25° (в Хорезмской области 23-28°).
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 26-31°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.