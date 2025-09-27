



Глава МИД Узбекистана провел в Нью-Йорке встречи с зарубежными коллегами



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 25-26 сентября в рамках рабочего визита в Нью-Йорк руководитель ведомства внешней политики Узбекистана провел на полях 80-й сессии ГА ООН ряд встреч с зарубежными коллегами. В частности, были проведены встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали, министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым, министром иностранных дел Японии Ивая Такэши, министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго, министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом, министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином, министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым, государственным министром Палау Густавом Айтаро, советником по иностранным делам временного правительства Бангладеш Тухидом Хосейном, министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, министром иностранных дел Султаната Оман Сайидом Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди. УЗИНФОРМ