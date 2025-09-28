Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч на полях ГА ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами и партнерами.

В частности, состоялись встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасемом Мухамедом аль-Будайви, генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, федеральным министром по европейским и международным делам Австрийской Республики Беате Майнль-Райзингер, министрами иностранных дел Египта Бадром Абдельати, Монголии Батмунх Батцэцэг, Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни, Сербии Марко Джуричем и другими.

УЗИНФОРМ