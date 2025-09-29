Делегация Узбекистана отправилась в Германию

Делегация Узбекистана отправилась в Германию29.09.2025 13:23
НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым пребывает с визитом в Федеративной Республике Германия с целью участия в ежегодном заседании Всемирного альянса международных финансовых центров, а также проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов ФРГ по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.
В частности, состоялись встречи делегации с руководством «Deutsche Bank» и «Frankfurt Main Finance», совместные форумы с «Franklin Templeton» и «Uzbekistan National Investment Fund», «Commerzbank» и «Growth Partner Uzbekistan - Strategy, Projects, Performance».
УЗИНФОРМ