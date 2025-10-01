Погода в Узбекистане на 2 октября

Погода в Узбекистане на 2 октября01.10.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 октября, погода по прогнозам синоптиков:
2 октября текущего года на территорию Узбекистана продолжится вторжение прохладной и относительно влажной воздушной массы.
В отдельных районах республики пройдут дожди.
Температура воздуха понизится днем до 18-21°, ночью до 8-13°, по северу днем до 13-16°, ночью до 4-7° тепла.
Местами по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
в Ташкенте:
Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днём без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 18-20°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°; по северу Навоийской области 5-10°, днем 13-18°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 8-13°.