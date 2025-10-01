



Погода в Узбекистане на 2 октября



ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 октября, погода по прогнозам синоптиков: 2 октября текущего года на территорию Узбекистана продолжится вторжение прохладной и относительно влажной воздушной массы. В отдельных районах республики пройдут дожди. Температура воздуха понизится днем до 18-21°, ночью до 8-13°, по северу днем до 13-16°, ночью до 4-7° тепла. Местами по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днём без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 18-20°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°; по северу Навоийской области 5-10°, днем 13-18°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, в высокогорьях возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 8-13°.