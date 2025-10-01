Глава Узбекистана поздравил педагогов

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня учителей и наставников.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас, уважаемых учителей и наставников, посвятивших свою жизнь выполнению самой великой и благородной миссии в мире – образованию и воспитанию подрастающего поколения, всех преданных своему делу работников сферы с общенародным праздником – Днем учителей и наставников.

В этот радостный день вновь выражаю вам, дорогие учителя, глубокое уважение нашего народа и сердечно благодарю всех вас за нелегкий и почетный труд созидания будущего Нового Узбекистана.

Уважаемые учителя и наставники!

В ходе недавно состоявшегося открытого диалога, можно сказать, исторической встречи с вами мы глубоко проанализировали работу в системе образования и воспитания, наметили конкретные цели и планы, чтобы поднять ее на новый уровень.

На прошедшей на днях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций большой интерес и внимание мировой общественности вызвали результаты наших реформ в сфере образования. Достигнутые нами успехи в этом направлении послужили основой для выдвижения новых инициатив, имеющих международное значение.

Особое признание получило, в частности, то, что за последние восемь лет расходы нашего государства на образование и науку увеличились в 6 раз, составив 378 триллионов сумов, построены сотни новых детских садов, школ, техникумов и вузов, реализуются программы по оснащению образовательных и научных учреждений в соответствии с современными требованиями, труд учителей и наставников получает достойную оценку.

Следует подчеркнуть, что за короткое время мы увеличили количество детских садов в стране с 5 200 до 38 тысяч, охват ими – с 27 до 78 процентов, зарплату воспитателей подняли до уровня зарплаты школьных учителей, оплата труда руководителей и педагогов этих учреждений выросла почти в 2 раза.

Со следующего года по опыту Президентских школ в Каракалпакстане и всех областях будут организованы детские сады «Янги авлод», где воспитатели будут обучаться передовым педагогическим технологиям.

В центре нашего постоянного внимания находится развитие самого важного звена обучения и воспитания детей – школьного образования. В последние годы за счет строительства около 500 новых и расширения действующих школ создан еще 1 миллион ученических мест. Мы открыли дорогу для частных школ, благодаря чему у родителей и учащихся появилась возможность выбора. Сегодня в таких школах знания получают более 200 тысяч мальчиков и девочек.

С нового учебного года вводится 12-летнее школьное образование, а также единые государственные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, будет внедрен порядок поступления выпускников в техникумы и вузы непосредственно по их результатам.

Очевидно, что будущее – за профессионалами, обладающими современными знаниями, и мы никогда не должны забывать об этом. Поэтому необходимо, чтобы выпускники учебных заведений были зрелыми специалистами, идущими в ногу со временем, способными выдержать любую конкуренцию.

Мы возлагаем большие надежды на создаваемое с этой целью Агентство профессионального образования, которое, опираясь на международные стандарты, должно наполнить дыханием новой жизни данную сферу, работу действующих техникумов.

В течение года в 100 техникумах будет налажено сотрудничество с образовательными учреждениями развитых стран – Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая, Республики Корея, внедрены их передовые учебные программы. Так, при поддержке английской компании «Пирсон» в 14 техникумах регионов молодежь на основе международной программы «БИТЕК» будет осваивать востребованные профессии в таких направлениях, как туризм, информационные технологии, медицина, строительство, логистика, электротехника, энергетика, машиностроение, биотехнологии, креативная экономика.

Охват дуальным образованием в стране будет увеличен в 5 раз. Вместе с тем для освоения новых технологий, свободного общения с иностранными инвесторами и партнерами в техникумах будут в 4 раза увеличены часы обучения иностранным языкам.

Со следующего года запускается новая, цифровая открытая платформа, на которой будут размещаться данные о профессиональных навыках выпускников техникумов, доступные для отечественных и зарубежных работодателей.

Наряду с этим в общеобразовательных средних учебных заведениях вводится должность школьного советника, который займется профессиональной ориентацией учащихся начиная с 7-го класса.

Как известно, в последние годы мы придаем приоритетное значение вопросу высшего образования. В результате осуществленных реформ за прошедшие восемь лет количество вузов увеличилось с 77 до 202, число студентов – с 250 тысяч до 1,5 миллиона. Расширены возможности выбора для молодежи при поступлении в вузы. Существенно повысилась заработная плата преподавателей этих образовательных учреждений.

Заслуживает особого внимания, что основную часть наших ученых, ведущих научные исследования и достигающих конкретных результатов, составляют профессора и преподаватели вузов.

Дорогие друзья!

Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника мы рассматриваем в качестве решающего вопроса. Поэтому улучшение условий труда и жизни работников сферы останется приоритетным направлением наших реформ. В частности, с нового года педагогам высшей категории со стажем не менее 15 лет будет покрываться 25 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту.

В следующем учебном году для поступивших в государственные вузы детей педагогов планируется установить 30-процентную скидку от суммы контракта на обучение. Учителям также будет выделяться льготный кредит в размере до 10 миллионов сумов на закупку современной компьютерной техники. С нового года для работников сферы в два раза будет снижена оплата госуслуг. Будущим педагогам, поступившим на учебу в топ-300 вузов мира, будет выделяться льготный образовательный кредит до 20 тысяч долларов.

Словом, мы последовательно продолжим начатую нами работу по превращению профессии учителя и наставника в самую важную и почетную в обществе.

Уважаемые учителя, дорогие наставники!

Выдающихся ученых и мыслителей, создавших два великих Ренессанса в истории нашей страны, тоже в свое время обучали и воспитывали учителя и наставники. Уверен, что сегодня вы как продолжатели этих благородных традиций внесете достойный вклад в формирование на нашей Родине Третьего Ренессанса.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на пути к столь важной цели, благополучия вашим семьям.

Пусть всегда с вами будут уважение и любовь учеников, всего нашего народа!"

