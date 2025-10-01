advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
Глава Узбекистана поздравил педагогов
01.10.2025 07:43

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы образования страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня в стране Дня учителей и наставников.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас, уважаемых учителей и наставников, посвятивших свою жизнь выполнению самой великой и благородной миссии в мире – образованию и воспитанию подрастающего поколения, всех преданных своему делу работников сферы с общенародным праздником – Днем учителей и наставников.

В этот радостный день вновь выражаю вам, дорогие учителя, глубокое уважение нашего народа и сердечно благодарю всех вас за нелегкий и почетный труд созидания будущего Нового Узбекистана.

Уважаемые учителя и наставники!

В ходе недавно состоявшегося открытого диалога, можно сказать, исторической встречи с вами мы глубоко проанализировали работу в системе образования и воспитания, наметили конкретные цели и планы, чтобы поднять ее на новый уровень.

На прошедшей на днях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций большой интерес и внимание мировой общественности вызвали результаты наших реформ в сфере образования. Достигнутые нами успехи в этом направлении послужили основой для выдвижения новых инициатив, имеющих международное значение.

Особое признание получило, в частности, то, что за последние восемь лет расходы нашего государства на образование и науку увеличились в 6 раз, составив 378 триллионов сумов, построены сотни новых детских садов, школ, техникумов и вузов, реализуются программы по оснащению образовательных и научных учреждений в соответствии с современными требованиями, труд учителей и наставников получает достойную оценку.

Следует подчеркнуть, что за короткое время мы увеличили количество детских садов в стране с 5 200 до 38 тысяч, охват ими – с 27 до 78 процентов, зарплату воспитателей подняли до уровня зарплаты школьных учителей, оплата труда руководителей и педагогов этих учреждений выросла почти в 2 раза.

Со следующего года по опыту Президентских школ в Каракалпакстане и всех областях будут организованы детские сады «Янги авлод», где воспитатели будут обучаться передовым педагогическим технологиям.

В центре нашего постоянного внимания находится развитие самого важного звена обучения и воспитания детей – школьного образования. В последние годы за счет строительства около 500 новых и расширения действующих школ создан еще 1 миллион ученических мест. Мы открыли дорогу для частных школ, благодаря чему у родителей и учащихся появилась возможность выбора. Сегодня в таких школах знания получают более 200 тысяч мальчиков и девочек.

С нового учебного года вводится 12-летнее школьное образование, а также единые государственные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, будет внедрен порядок поступления выпускников в техникумы и вузы непосредственно по их результатам.

Очевидно, что будущее – за профессионалами, обладающими современными знаниями, и мы никогда не должны забывать об этом. Поэтому необходимо, чтобы выпускники учебных заведений были зрелыми специалистами, идущими в ногу со временем, способными выдержать любую конкуренцию.

Мы возлагаем большие надежды на создаваемое с этой целью Агентство профессионального образования, которое, опираясь на международные стандарты, должно наполнить дыханием новой жизни данную сферу, работу действующих техникумов.

В течение года в 100 техникумах будет налажено сотрудничество с образовательными учреждениями развитых стран – Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая, Республики Корея, внедрены их передовые учебные программы. Так, при поддержке английской компании «Пирсон» в 14 техникумах регионов молодежь на основе международной программы «БИТЕК» будет осваивать востребованные профессии в таких направлениях, как туризм, информационные технологии, медицина, строительство, логистика, электротехника, энергетика, машиностроение, биотехнологии, креативная экономика.

Охват дуальным образованием в стране будет увеличен в 5 раз. Вместе с тем для освоения новых технологий, свободного общения с иностранными инвесторами и партнерами в техникумах будут в 4 раза увеличены часы обучения иностранным языкам.

Со следующего года запускается новая, цифровая открытая платформа, на которой будут размещаться данные о профессиональных навыках выпускников техникумов, доступные для отечественных и зарубежных работодателей.

Наряду с этим в общеобразовательных средних учебных заведениях вводится должность школьного советника, который займется профессиональной ориентацией учащихся начиная с 7-го класса.

Как известно, в последние годы мы придаем приоритетное значение вопросу высшего образования. В результате осуществленных реформ за прошедшие восемь лет количество вузов увеличилось с 77 до 202, число студентов – с 250 тысяч до 1,5 миллиона. Расширены возможности выбора для молодежи при поступлении в вузы. Существенно повысилась заработная плата преподавателей этих образовательных учреждений.

Заслуживает особого внимания, что основную часть наших ученых, ведущих научные исследования и достигающих конкретных результатов, составляют профессора и преподаватели вузов.

Дорогие друзья!

Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника мы рассматриваем в качестве решающего вопроса. Поэтому улучшение условий труда и жизни работников сферы останется приоритетным направлением наших реформ. В частности, с нового года педагогам высшей категории со стажем не менее 15 лет будет покрываться 25 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту.

В следующем учебном году для поступивших в государственные вузы детей педагогов планируется установить 30-процентную скидку от суммы контракта на обучение. Учителям также будет выделяться льготный кредит в размере до 10 миллионов сумов на закупку современной компьютерной техники. С нового года для работников сферы в два раза будет снижена оплата госуслуг. Будущим педагогам, поступившим на учебу в топ-300 вузов мира, будет выделяться льготный образовательный кредит до 20 тысяч долларов.

Словом, мы последовательно продолжим начатую нами работу по превращению профессии учителя и наставника в самую важную и почетную в обществе.

Уважаемые учителя, дорогие наставники!

Выдающихся ученых и мыслителей, создавших два великих Ренессанса в истории нашей страны, тоже в свое время обучали и воспитывали учителя и наставники. Уверен, что сегодня вы как продолжатели этих благородных традиций внесете достойный вклад в формирование на нашей Родине Третьего Ренессанса.

Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на пути к столь важной цели, благополучия вашим семьям.

Пусть всегда с вами будут уважение и любовь учеников, всего нашего народа!"

УЗИНФОРМ

Популярные статьи
