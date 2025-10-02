



Делегация Узбекистана посетила Бельгию



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Бельгию. В рамках пребывания в Брюсселе делегация провела встречи с руководством Европейской комиссии, профильных министерств и ведомств, а также представителями деловых кругов Бельгии, в ходе которых были обсуждены вопрос развития сотрудничества двух стран в сферах инфраструктуры, энергетики и связи, зеленой экономики, устойчивой логистики, фармацевтики, цифровых технологий, транспорта и инновационной медицины. УЗИНФОРМ