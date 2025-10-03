Делегация Узбекистана посетила Нидерланды

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в рамках рабочего визита в страны Европейского Союза делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым посетила Нидерланды.

В ходе визита был проведен ряд встреч и переговоров с представителями нидерландских официальных и деловых кругов по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в сферах логистики, финансов, поддержки МСП, возобновляемой энергетики и инфраструктуры, были рассмотрены «зеленые» инициативы: энергоэффективное жилье, социальные объекты, инновационные технологии в сельском хозяйстве и создание образовательных центров по современному тепличному хозяйству.

УЗИНФОРМ