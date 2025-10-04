Япония сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября руководитель ведомства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Такаши Хатори, завершающим свою дипломатическую миссию в Ташкенте.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики и образования.

Такаши Хатори работал послом Японии в Узбекистане с декабря 2022 года.

УЗИНФОРМ