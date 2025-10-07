Погода в Узбекистане на 8 октября

Погода в Узбекистане на 8 октября07.10.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 октября, погода по прогнозам синоптиков:
в Ташкенте:
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 20-25°.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 23-28°.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.