advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
08.10.2025 / 05:01 msk / 07:01 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана выступил с речью на саммите ОТГ
07.10.2025 17:08

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Азербайджанской Республике Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в проходящем в городе Габалы саммите Организации тюркских государств.

В его выступлении говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Искренне рад встрече с вами, дорогие друзья, в неповторимом городе Габале, издревле являющемся одним из важных торговых и культурных центров на Великом шелковом пути.

Прежде всего хочу выразить признательность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за организацию саммита на высоком уровне и традиционное гостеприимство.

В последние годы непосредственно по Вашей инициативе мы побывали во многих регионах современного Азербайджана. Стали свидетелями того, как с каждым днем все больше благоустраивается прекрасный Карабах, видим огромную созидательную работу в городах Шуше, Ханкенди, Агдаме. Как ваши близкие друзья мы, конечно, очень рады этим позитивным процессам.

Не будет преувеличением сказать, что подписанная благодаря Вашей твердой политической воле Декларация о мире с Арменией является общей победой для тюркских государств. Это историческое соглашение открывает перед нашими странами широкие возможности сотрудничества в торговле, экономике, сфере транспорта и гуманитарном направлении.

Уважаемые коллеги!

Выражаю признательность Его Превосходительству Президенту Кыргызской Республики уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за эффективное председательство в Организации в течение года и достойный вклад в то, что наше сотрудничество вышло на новый уровень.

Наша нынешняя встреча на тему «Региональный мир и безопасность» проходит в условиях сложных геополитических изменений и растущих угроз безопасности в мире. Выступившие до меня коллеги высказали свои мнения и предложения по этим вопросам.

На недавней юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке выступления и подходы мировых лидеров в очередной раз продемонстрировали отсутствие единой позиции относительно архитектуры политики и безопасности современного мира.

Само время требует от нас глубокого реформирования и совершенствования системы глобального управления, повышения роли ООН и ее Совета Безопасности. В частности, важной задачей является усиление тесного сотрудничества в целях укрепления места и голоса развивающихся государств.

Самые болезненные проблемы мира, обостряющиеся на евразийском континенте конфликты и войны, которым не видно конца, безусловно, негативно сказываются и на наших государствах.

У всех нас серьезную обеспокоенность вызывают трагедия в секторе Газа, ситуация вокруг Украины, проблемы иранской ядерной программы и вопросы стабильности в Афганистане.

Мы приветствуем стремления и новые планы ведущих мировых держав по формированию справедливого миропорядка, обеспечению взаимного доверия и безопасности.

Считаю, что в целях глубокого анализа глобальной ситуации и принятия необходимых решений время требует проведения совместных встреч министров иностранных дел и руководителей спецслужб Организации тюркских государств. Мы выступаем с инициативой о проведении первой совместной встречи в следующем году в Самарканде.

Уважаемые главы делегаций!

Как показывает анализ, за короткое время Организация тюркских государств вошла в число быстро развивающихся авторитетных международных структур. Об этом ярко свидетельствуют прежде всего расширение политического диалога на высоком уровне между нашими странами, укрепление взаимного доверия, активная реализация практических партнерских проектов и гуманитарных программ.

Приведу только один пример. Сегодня в рамках нашей Организации практическое сотрудничество осуществляется по более чем тридцати пяти направлениям. Объем взаимной торговли между нашими странами стабильно растет, и как ожидается, удвоится до 2030 года.

Хочу отдельно остановиться на ряде вопросов согласно повестке дня.

Нашей приоритетной задачей является дальнейшее повышение авторитета и потенциала Организации, укрепление в ближайшей перспективе ее роли как площадки для эффективного сотрудничества.

В этой связи мы поддерживаем скорейшее согласование и принятие Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве между тюркскими государствами. Безусловно, как главный политический документ развития нашего сотрудничества этот важный договор послужит прочной основой для дальнейшего сближения наших братских народов и выведения практических связей на новый уровень.

В целях дальнейшего расширения и ускорения динамики нашего многопланового партнерства предлагаем разработать Стратегию развития Организации до 2030 года и отдельную «дорожную карту». Считаем целесообразным предусмотреть в них следующие конкретные направления и меры.

Во-первых, в качестве основного направления мы рассматриваем развитие торгово-экономических отношений и углубление промышленной кооперации между нашими странами.

Выступаем за формирование в ближайшей перспективе в рамках нашей Организации Пространства новых экономических возможностей. Прежде всего речь идет о создании максимально благоприятных условий, правовой базы и инфраструктуры для торговли, бизнеса и взаимных инвестиций.

В целях последовательного развития практического сотрудничества и разработки конкретных проектов, в частности, согласования планов в рамках Тюркского инвестиционного фонда, настало время создать Постоянный совет тюркских государств по экономическому партнерству. Важно, чтобы этой структурой управляли заместители премьер-министров наших стран, она должна действовать на постоянной основе. Мы готовы разместить в Ташкенте Проектный офис Совета.

В рамках Совета мы можем реализовать ряд новых инициатив. В частности, в сфере постоянного внимания Совета должны находиться вопросы: создания Промышленного альянса тюркских государств и содействия тем самым продвижению кооперационных проектов наших ведущих компаний в области машиностроения, горнодобывающей промышленности, электротехники, нефтехимии, фармацевтики, легкой, пищевой промышленности, производства строительных материалов; внедрения электронной системы «Тюркские зеленые коридоры» в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и сближения технических регламентов; создания консорциума «Зеленая трансформация» для совместной реализации проектов по «зеленой» энергетике, «зеленому» водороду и аммиаку, привлечения передовых технологий, стандартов и компетенций, широкого внедрения механизмов государственно-частного партнерства; развития стратегической минерально-сырьевой базы и производства продукции с добавленной стоимостью.

При этом важно принять практическую Программу сотрудничества, основанного на принципе «сырье – переработка – наука и технологии – готовый продукт».

Во-вторых, в обеспечении продовольственной безопасности наши страны могут стать мировыми лидерами по производству и поставкам органической сельскохозяйственной продукции.

Согласно анализу ФАО, сегодня объем мирового рынка органической продукции превышает 225 миллиардов долларов, и ожидается, что в будущем этот показатель будет ежегодно расти на 10 процентов.

Исходя из потенциала наших стран в данной сфере, при производстве качественной и востребованной органической продукции нам необходимо усилить научные исследования и селекцию, промышленную кооперацию и логистические связи.

В будущем наши органические продукты могли бы выйти на мировой рынок под единым брендом. В этой связи предлагаем создать Экспертную рабочую группу под контролем министров сельского хозяйства наших стран, отобрать первые «пилотные» проекты и реализовать их.

В-третьих, мы все глубоко осознаем необходимость укрепления транспортной взаимосвязанности тюркских государств и проведения скоординированной политики в области развития международных транзитных коридоров.

Полностью поддерживаем все вышеперечисленные планы по последовательному развитию Срединного коридора. Главное, чтобы этот коридор отличался конкурентоспособностью. Он должен обеспечивать самые благоприятные условия для бизнес-сообщества.

В этой связи придаем большое значение применению оптимальных транзитных тарифов, проектам по развитию современной транспортной инфраструктуры и внедрению цифровых таможенных процедур.

Следует подчеркнуть, что в случае соединения Срединного коридора со строящейся железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором мы добьемся создания многоотраслевой стратегической системы магистралей в нашем обширном регионе.

Уверен, что все наши инициативы, связанные с транспортной сферой, будут всесторонне обсуждены в рамках Международного форума по мультимодальным перевозкам, который состоится в Ташкенте 12 ноября. Рассчитываем на активное участие в нем национальных делегаций в составе министров транспорта, руководителей крупных логистических компаний и ассоциаций, ученых и экспертов.

В-четвертых, когда речь идет о масштабных промышленных и инфраструктурных проектах, особое значение имеет внедрение эффективных финансовых инструментов.

В этой связи мы, безусловно, выступаем за расширение деятельности Тюркского инвестиционного фонда. Наряду с этим в целях привлечения дополнительных средств в приоритетные проекты предлагаем принять Программу стратегического сотрудничества с Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими международными и национальными финансовыми институтами развития.

В-пятых, важными драйверами устойчивого развития наших стран становятся сферы искусственного интеллекта, цифровизации и креативной экономики.

Для объединения наших усилий в этих направлениях предлагаем принять «Дорожную карту по реализации проектов в области искусственного интеллекта и креативной экономики».

Также выступаем с инициативой о проведении в нашей стране Международной выставки Тюркского мира.

В-шестых, важно вывести наше сотрудничество в области науки и образования на новый уровень на основе принципа «Просвещение против невежества».

В 2025–2026 годах Узбекистан будет председательствовать в Союзе тюркских университетов, объединяющем более 100 университетов. На следующей неделе в Ташкенте состоится Генеральная ассамблея Союза.

В период нашего председательства мы внесём предложение о проведении Дней тюркской науки и инноваций.

В целях укрепления сотрудничества в этой области, стимулирования исследований талантливых ученых в Узбекистане начинает свою деятельность Международный университет тюркских государств. Представляется целесообразным на базе этого вуза разработать Программу поддержки совместных исследований.

В-седьмых, в целях предотвращения распространения среди нашей молодежи чуждых и деструктивных идей предлагаю принять План действий по борьбе с экстремистской и радикальной идеологией на пространстве тюркских государств.

Наряду с этим мы продолжим тесный диалог, направленный на борьбу со всеми проявлениями исламофобии.

Кроме того, важным шагом, несомненно, станет разработка в рамках нашей Организации совместных мер по экологическому просвещению молодежи.

Хочу обратить ваше внимание на еще один вопрос. В следующем году мы широко отметим 585-летие великого поэта и мыслителя Алишера Навои и 885-летие великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

В целях дальнейшей популяризации их идей гуманизма, дружбы и братства, бесценного литературного наследия предлагаем провести международную научную конференцию «Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои в духовной жизни Тюркского мира».

Уважаемые главы делегаций!

В заключение желаю больших успехов Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, вступающему на пост председателя нашей Организации.

Убежден, что принимаемая сегодня Габалинская декларация послужит реализации совместно продвигаемых нами благородных инициатив и планов и внесет достойный вклад в общее развитие наших государств и процветание наших братских народов.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Как СМИ Нового Узбекистана продвигают национальный контент
Сегодня в условиях глобализации мира увеличивается не только количество геополитических противоречий...
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ