Глава Узбекистана выступил с речью на саммите ОТГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с рабочим визитом в Азербайджанской Республике Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в проходящем в городе Габалы саммите Организации тюркских государств.

В его выступлении говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад встрече с вами, дорогие друзья, в неповторимом городе Габале, издревле являющемся одним из важных торговых и культурных центров на Великом шелковом пути.



Прежде всего хочу выразить признательность Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву за организацию саммита на высоком уровне и традиционное гостеприимство.



В последние годы непосредственно по Вашей инициативе мы побывали во многих регионах современного Азербайджана. Стали свидетелями того, как с каждым днем все больше благоустраивается прекрасный Карабах, видим огромную созидательную работу в городах Шуше, Ханкенди, Агдаме. Как ваши близкие друзья мы, конечно, очень рады этим позитивным процессам.



Не будет преувеличением сказать, что подписанная благодаря Вашей твердой политической воле Декларация о мире с Арменией является общей победой для тюркских государств. Это историческое соглашение открывает перед нашими странами широкие возможности сотрудничества в торговле, экономике, сфере транспорта и гуманитарном направлении.



Уважаемые коллеги!



Выражаю признательность Его Превосходительству Президенту Кыргызской Республики уважаемому Садыру Нургожоевичу Жапарову за эффективное председательство в Организации в течение года и достойный вклад в то, что наше сотрудничество вышло на новый уровень.



Наша нынешняя встреча на тему «Региональный мир и безопасность» проходит в условиях сложных геополитических изменений и растущих угроз безопасности в мире. Выступившие до меня коллеги высказали свои мнения и предложения по этим вопросам.



На недавней юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке выступления и подходы мировых лидеров в очередной раз продемонстрировали отсутствие единой позиции относительно архитектуры политики и безопасности современного мира.



Само время требует от нас глубокого реформирования и совершенствования системы глобального управления, повышения роли ООН и ее Совета Безопасности. В частности, важной задачей является усиление тесного сотрудничества в целях укрепления места и голоса развивающихся государств.



Самые болезненные проблемы мира, обостряющиеся на евразийском континенте конфликты и войны, которым не видно конца, безусловно, негативно сказываются и на наших государствах.



У всех нас серьезную обеспокоенность вызывают трагедия в секторе Газа, ситуация вокруг Украины, проблемы иранской ядерной программы и вопросы стабильности в Афганистане.



Мы приветствуем стремления и новые планы ведущих мировых держав по формированию справедливого миропорядка, обеспечению взаимного доверия и безопасности.



Считаю, что в целях глубокого анализа глобальной ситуации и принятия необходимых решений время требует проведения совместных встреч министров иностранных дел и руководителей спецслужб Организации тюркских государств. Мы выступаем с инициативой о проведении первой совместной встречи в следующем году в Самарканде.



Уважаемые главы делегаций!



Как показывает анализ, за короткое время Организация тюркских государств вошла в число быстро развивающихся авторитетных международных структур. Об этом ярко свидетельствуют прежде всего расширение политического диалога на высоком уровне между нашими странами, укрепление взаимного доверия, активная реализация практических партнерских проектов и гуманитарных программ.



Приведу только один пример. Сегодня в рамках нашей Организации практическое сотрудничество осуществляется по более чем тридцати пяти направлениям. Объем взаимной торговли между нашими странами стабильно растет, и как ожидается, удвоится до 2030 года.



Хочу отдельно остановиться на ряде вопросов согласно повестке дня.



Нашей приоритетной задачей является дальнейшее повышение авторитета и потенциала Организации, укрепление в ближайшей перспективе ее роли как площадки для эффективного сотрудничества.



В этой связи мы поддерживаем скорейшее согласование и принятие Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве между тюркскими государствами. Безусловно, как главный политический документ развития нашего сотрудничества этот важный договор послужит прочной основой для дальнейшего сближения наших братских народов и выведения практических связей на новый уровень.



В целях дальнейшего расширения и ускорения динамики нашего многопланового партнерства предлагаем разработать Стратегию развития Организации до 2030 года и отдельную «дорожную карту». Считаем целесообразным предусмотреть в них следующие конкретные направления и меры.



Во-первых, в качестве основного направления мы рассматриваем развитие торгово-экономических отношений и углубление промышленной кооперации между нашими странами.



Выступаем за формирование в ближайшей перспективе в рамках нашей Организации Пространства новых экономических возможностей. Прежде всего речь идет о создании максимально благоприятных условий, правовой базы и инфраструктуры для торговли, бизнеса и взаимных инвестиций.



В целях последовательного развития практического сотрудничества и разработки конкретных проектов, в частности, согласования планов в рамках Тюркского инвестиционного фонда, настало время создать Постоянный совет тюркских государств по экономическому партнерству. Важно, чтобы этой структурой управляли заместители премьер-министров наших стран, она должна действовать на постоянной основе. Мы готовы разместить в Ташкенте Проектный офис Совета.



В рамках Совета мы можем реализовать ряд новых инициатив. В частности, в сфере постоянного внимания Совета должны находиться вопросы: создания Промышленного альянса тюркских государств и содействия тем самым продвижению кооперационных проектов наших ведущих компаний в области машиностроения, горнодобывающей промышленности, электротехники, нефтехимии, фармацевтики, легкой, пищевой промышленности, производства строительных материалов; внедрения электронной системы «Тюркские зеленые коридоры» в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и сближения технических регламентов; создания консорциума «Зеленая трансформация» для совместной реализации проектов по «зеленой» энергетике, «зеленому» водороду и аммиаку, привлечения передовых технологий, стандартов и компетенций, широкого внедрения механизмов государственно-частного партнерства; развития стратегической минерально-сырьевой базы и производства продукции с добавленной стоимостью.



При этом важно принять практическую Программу сотрудничества, основанного на принципе «сырье – переработка – наука и технологии – готовый продукт».



Во-вторых, в обеспечении продовольственной безопасности наши страны могут стать мировыми лидерами по производству и поставкам органической сельскохозяйственной продукции.



Согласно анализу ФАО, сегодня объем мирового рынка органической продукции превышает 225 миллиардов долларов, и ожидается, что в будущем этот показатель будет ежегодно расти на 10 процентов.



Исходя из потенциала наших стран в данной сфере, при производстве качественной и востребованной органической продукции нам необходимо усилить научные исследования и селекцию, промышленную кооперацию и логистические связи.



В будущем наши органические продукты могли бы выйти на мировой рынок под единым брендом. В этой связи предлагаем создать Экспертную рабочую группу под контролем министров сельского хозяйства наших стран, отобрать первые «пилотные» проекты и реализовать их.



В-третьих, мы все глубоко осознаем необходимость укрепления транспортной взаимосвязанности тюркских государств и проведения скоординированной политики в области развития международных транзитных коридоров.



Полностью поддерживаем все вышеперечисленные планы по последовательному развитию Срединного коридора. Главное, чтобы этот коридор отличался конкурентоспособностью. Он должен обеспечивать самые благоприятные условия для бизнес-сообщества.



В этой связи придаем большое значение применению оптимальных транзитных тарифов, проектам по развитию современной транспортной инфраструктуры и внедрению цифровых таможенных процедур.



Следует подчеркнуть, что в случае соединения Срединного коридора со строящейся железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором мы добьемся создания многоотраслевой стратегической системы магистралей в нашем обширном регионе.



Уверен, что все наши инициативы, связанные с транспортной сферой, будут всесторонне обсуждены в рамках Международного форума по мультимодальным перевозкам, который состоится в Ташкенте 12 ноября. Рассчитываем на активное участие в нем национальных делегаций в составе министров транспорта, руководителей крупных логистических компаний и ассоциаций, ученых и экспертов.



В-четвертых, когда речь идет о масштабных промышленных и инфраструктурных проектах, особое значение имеет внедрение эффективных финансовых инструментов.



В этой связи мы, безусловно, выступаем за расширение деятельности Тюркского инвестиционного фонда. Наряду с этим в целях привлечения дополнительных средств в приоритетные проекты предлагаем принять Программу стратегического сотрудничества с Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими международными и национальными финансовыми институтами развития.



В-пятых, важными драйверами устойчивого развития наших стран становятся сферы искусственного интеллекта, цифровизации и креативной экономики.



Для объединения наших усилий в этих направлениях предлагаем принять «Дорожную карту по реализации проектов в области искусственного интеллекта и креативной экономики».



Также выступаем с инициативой о проведении в нашей стране Международной выставки Тюркского мира.



В-шестых, важно вывести наше сотрудничество в области науки и образования на новый уровень на основе принципа «Просвещение против невежества».



В 2025–2026 годах Узбекистан будет председательствовать в Союзе тюркских университетов, объединяющем более 100 университетов. На следующей неделе в Ташкенте состоится Генеральная ассамблея Союза.



В период нашего председательства мы внесём предложение о проведении Дней тюркской науки и инноваций.



В целях укрепления сотрудничества в этой области, стимулирования исследований талантливых ученых в Узбекистане начинает свою деятельность Международный университет тюркских государств. Представляется целесообразным на базе этого вуза разработать Программу поддержки совместных исследований.



В-седьмых, в целях предотвращения распространения среди нашей молодежи чуждых и деструктивных идей предлагаю принять План действий по борьбе с экстремистской и радикальной идеологией на пространстве тюркских государств.



Наряду с этим мы продолжим тесный диалог, направленный на борьбу со всеми проявлениями исламофобии.



Кроме того, важным шагом, несомненно, станет разработка в рамках нашей Организации совместных мер по экологическому просвещению молодежи.



Хочу обратить ваше внимание на еще один вопрос. В следующем году мы широко отметим 585-летие великого поэта и мыслителя Алишера Навои и 885-летие великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.



В целях дальнейшей популяризации их идей гуманизма, дружбы и братства, бесценного литературного наследия предлагаем провести международную научную конференцию «Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои в духовной жизни Тюркского мира».



Уважаемые главы делегаций!



В заключение желаю больших успехов Президенту Азербайджанской Республики, уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву, вступающему на пост председателя нашей Организации.



Убежден, что принимаемая сегодня Габалинская декларация послужит реализации совместно продвигаемых нами благородных инициатив и планов и внесет достойный вклад в общее развитие наших государств и процветание наших братских народов.



Благодарю за внимание."

