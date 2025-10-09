



Палестина сменит посла в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Джавадом Мохаммедом Авадом. В ходе визита посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с апреля 2022 года, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.