14.10.2025 / 10:59 msk / 12:59 uzb
Печатная версия Печатная версия


Глава государства отправился в Таджикистан
10.10.2025 07:55

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. 9 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Республику Таджикистан.

Поездка предпринята по приглашению таджикского лидера Эмомали Рахмона с целью участия в работе 2-го саммита «Центральная Азия – Россия» и очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

2-й саммит «Центральная Азия – Россия» был организован с целью обсуждения ключевых вопросов развития регионального сотрудничества в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта, науки, образования и культуры.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Присоединяюсь к словам благодарности в адрес Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона за традиционно радушный прием и прекрасную организацию нашей встречи.

Каждый раз, приезжая в Таджикистан, мы становимся свидетелями большой созидательной работы, проводимой под Вашим руководством. На глазах меняется облик страны – динамично развиваются экономика и инфраструктура, самое главное – растет благосостояние населения.

Искренне признателен Президенту Российской Федерации уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за приверженность развитию полномасштабного стратегического партнерства с Центральной Азией.

Особо отмечу: Узбекистан всегда чувствует и ценит Вашу поддержку и личное внимание к вопросам укрепления союзнических отношений и многогранного сотрудничества с регионом.

Полностью поддерживаю выдвинутые Вами инициативы, направленные на придание новой динамики взаимодействию наших стран, являющихся естественными партнерами.

Уважаемые главы государств!

Подчеркну: Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником.

Прочной, незыблемой основой такого сотрудничества являются общая история, многовековые связи, культурная и ментальная близость наших народов, дружественные и доверительные отношения наших стран.

Вместе с тем растущая геополитическая напряженность и кризисные явления в мировой экономике, новые вызовы и угрозы требуют более тесной координации и сотрудничества в нашем формате ради обеспечения стабильности в регионе.

Исходя из повестки дня хотел бы обозначить наше видение перспектив полномасштабного взаимодействия между Центральной Азией и Россией.

Считаем важным укреплять системный политический диалог и расширять практическое сотрудничество в данном формате, ориентированное на достижение конкретных результатов.

Мы выступаем за проведение ежегодных встреч на высшем уровне, регулярных контактов правительств, министерств, ведомств и регионов. В этой связи поддерживаем принятие Плана совместных действий до 2027 года.

Вместе с тем предлагаем поручить правительствам подготовить развернутую, более детальную «дорожную карту» с конкретными мерами по углублению практического взаимодействия.

В целях контроля за своевременным выполнением наших поручений, подготовки и ускорения реализации программ и проектов регионального значения полагаем целесообразным учредить Координационный совет на уровне заместителей глав правительств.

Мы заинтересованы в кардинальном расширении экономического партнерства нашего региона с Россией. Считаем это главным направлением совместной работы.

В условиях сохраняющейся неблагоприятной конъюнктуры рынков и усиления внешнего воздействия нам удается обеспечивать положительную динамику показателей взаимной торговли. Так, по итогам прошлого года и в текущем году товарооборот Узбекистана с Россией и странами региона вырос до 15 процентов.

Считаем целесообразным продолжить эту работу и в рамках предложенного нами Совета выработать комплексные меры, направленные на увеличение объемов товарооборота. Речь идет об облегчении взаимного доступа на товарные рынки, упрощении процедур, запуске проекта «Агроэкспресс Центральная Азия – Россия».

Жизненно важное значение имеет эффективное использование транзитно-транспортного потенциала наших стран, прежде всего в рамках коридора Север – Юг.

Мы выступаем за сопряжение национальных программ в области автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения и разработку на этой основе комплексного плана инфраструктурного партнерства – Транспортно-логистического контура наших стран.

Конечной целью должно стать формирование интегрированной, взаимосвязанной региональной транспортной инфраструктуры, устойчивой к внешним вызовам.

Другим приоритетным направлением мы видим выстраивание устойчивых производственных цепочек и углубление промышленной кооперации.

Сегодня Узбекистан активно расширяет индустриальное партнерство с ведущими компаниями России. В качестве примеров хочу привести реализуемые крупные стратегические проекты в газохимической отрасли и по созданию современного медно-обогатительного хаба.

В то же время имеются огромные резервы для наращивания сотрудничества в области машиностроения, точного приборостроения, химической, электротехнической, горнодобывающей, других отраслях на кластерной основе.

Для стимулирования инновационно ориентированной кооперации ведущих предприятий и частного сектора выступаем за создание Хаба промышленного инжиниринга «Центральная Азия – Россия» в городе Бухаре.

Уверен, этот проект может стать уникальной технологической площадкой для разработки, внедрения и тиражирования передовых инженерных решений.

Хочу отметить важность максимального задействования возможностей выставки-форума «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Прошедшая в апреле пятая выставка объединила свыше 10 тысяч участников из 35 стран. Заключены сделки на пять миллиардов долларов.

Предлагаем придать этому мероприятию статус главной индустриальной и инновационной площадки в формате диалога «Центральная Азия – Россия».

Уважаемые коллеги!

Энергетическое сотрудничество наших стран с Россией и далее будет являться фактором стабильности и устойчивости региона. Сегодня мы осуществляем стратегические проекты, включая развитие газопроводов и энергетической инфраструктуры.

В эти дни состоится историческое событие – будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане.

Предлагаем наладить широкое научно-практическое сотрудничество в этом направлении – учредить Региональный центр компетенций по атомной энергетике в Узбекистане, а также принять Программу подготовки кадров на базе Ташкентского филиала Московского инженерно-физического института.

Кроме того, намерены расширять сотрудничество в области разведки и переработки углеводородов, модернизации электроэнергетики, внедрения энергоэффективных решений.

В целях трансфера передовых знаний и технологий, подготовки и продвижения совместных проектов целесообразно разработать комплексную Программу «Энергетическое партнерство Центральной Азии и России».

В области инноваций предлагаем открытие филиалов центра «Сколково» в наших странах.

Считаем востребованным и учреждение Регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям.

Уверен, такая платформа позволит консолидировать усилия и наладить проектное сотрудничество на уровне наших ведущих центров, организаций и IT-компаний.

Мы намерены также наращивать гуманитарное взаимодействие путем реализации совместных программ. В этом плане считаем целесообразным ежегодное проведение этнокультурного форума – Фестиваля культуры, искусства и творчества народов Центральной Азии и России.

Предлагаем запустить научно-образовательный Консорциум «Инженеры будущего». Эта площадка призвана объединить потенциал ведущих вузов и исследовательских структур наших стран в целях внедрения системы дуального и профессионального образования, реализации фундаментальных научных разработок.

Интеллектуальной базой Консорциума могут стать успешно действующие филиалы российских университетов. В Узбекистане – уже пятнадцать таких филиалов.

В этом плане могли бы совместно учредить Специальную программу грантов для молодых исследователей и ученых из Центральной Азии и России.

Кроме того, актуальным является принятие программ в области охраны детского и материнского здоровья, содействия социальной адаптации в сфере трудовой миграции, а также расширения туристического потока на основе региональных маршрутов.

Уважаемые главы делегаций!

Отдельно хочу остановиться на вопросах обеспечения региональной безопасности.

Считаем важным и далее наращивать тесное взаимодействие специальных служб и правоохранительных органов в борьбе против терроризма, экстремизма, радикализма, организованной преступности, торговли людьми и наркотрафика.

Предлагаем совместно выработать меры противодействия новым киберугрозам и вызовам.

В целях координации подходов к развитию сотрудничества и содействия социально-экономическому развитию Афганистана предлагаем рассмотреть возможность проведения консультаций на высоком уровне. В повестку дня этих встреч могли бы войти вопросы взаимодействия в области безопасности, реализации экономических проектов, призванных обеспечить стабильность и развитие этой страны.

Уважаемые коллеги!

В завершение выступления хочу еще раз подчеркнуть нашу приверженность дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Россией в интересах обеспечения безопасности, устойчивого развития и процветания наших стран."

На полях саммита глава Узбекистана провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки дня.

УЗИНФОРМ

