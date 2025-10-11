Глава Узбекистана выступил на саммите СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября пребывающий с рабочим визитом в Таджикистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Душанбе очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое было посвящено вопросам развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, инфраструктуры, технологий, энергетики и других.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые коллеги!

Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона за традиционно теплый прием и прекрасную организацию сегодняшнего саммита.

Хочу особо отметить плодотворное председательство таджикской стороны в СНГ, в период которого многостороннее партнерство наших стран получило новую динамику.

Подчеркну, что в условиях сложных, непредсказуемых процессов в глобальной политике и экономике, на фоне ослабления роли международных институтов СНГ продолжает демонстрировать свою устойчивость, эффективность и востребованность. Благодаря налаженным за десятилетия механизмам и контактам ведется тесная совместная работа по всему спектру экономических, социальных и гуманитарных вопросов.

Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами, являющимися нашими естественными партнерами.

В этой связи Узбекистан поддерживает прозвучавшие оценки и предложения по углублению многосторонних отношений.

Безусловным приоритетом для нас является наращивание экономического партнерства наших стран. Это имеет особую важность с учетом ухудшающейся ситуации в мировой экономике, усиления протекционизма, появления новых вызовов устойчивому развитию.

Следует отметить, что объем товарооборота Узбекистана с партнерами по СНГ в прошлом году увеличился на 11 процентов. Обеспечивается рост показателей взаимной торговли и в нынешнем году.

Такие показатели напрямую связаны с углублением межотраслевой кооперации и увеличением потоков инвестиций между нашими странами.

Ключевой задачей считаем более полное задействование имеющихся ресурсов в целях сохранения набранных темпов и динамики нашего сотрудничества.

Предлагаем сосредоточить совместные усилия в следующих приоритетных направлениях.

Во-первых, это дальнейшее формирование благоприятных условий для наращивания товарооборота.

Речь идет об упрощении процедур и требований при поставках отдельных товаров, прежде всего сельско-хозяйственной продукции, и доступе на национальные рынки, включая государственные закупки.

Важно расширять взаимные рынки в наших странах.

В этой связи целесообразно запустить в рамках Экономического совета СНГ механизмы быстрого реагирования на изменения внешней конъюнктуры и переориентации торговых потоков.

Полагаем необходимым также активизировать работу по согласованию проектов соглашений о технических барьерах и признании документов оценки соответствия.

Во-вторых, хочу обратить особое внимание на вопросы углубления взаимодействия в области транспорта.

К сожалению, все еще сохраняются «узкие» места в транспортной сети на пространстве СНГ, которые снижают эффективность действующих коридоров.

Считаем востребованным создание информационно-логистических центров, интегрированных со всеми видами транспорта.

Кроме того, важно стимулировать привлечение частных инвестиций для модернизации инфраструктуры грузоперевозок. В этой связи намерены провести в Узбекистане Конференцию стран СНГ по вопросам государственно-частного партнерства в транспорте.

В-третьих, это стимулирование роста взаимных инвестиций и поддержка проектов кооперации.

С учетом положительного опыта партнерства предлагаем подготовить «дорожную карту» поддержки и развития особых экономических и индустриальных зон в наших странах.

Углублению кооперации и продвижению инновационных стартапов с вовлечением бизнеса будет служить создание Венчурной платформы СНГ.

В следующем году в рамках выставки «ИННОПРОМ» в Ташкенте мы готовы провести Форум инновационной индустрии СНГ с широким участием регионов и ведущих компаний наших стран.

Если коллеги поддержат, предлагаю поручить Экономическому совету СНГ разработать меры по реализации инициатив, направленных на поддержку совместных проектов.

В-четвертых, одним из ключевых направлений является энергетическое сотрудничество.

Сегодня совместно с партнерами по СНГ мы реализуем целый ряд крупных стратегических проектов в сфере использования традиционных и альтернативных источников энергии, включая строительство атомной электростанции.

Мы выступаем за разработку и реализацию долгосрочной Программы инновационного развития энергетического сектора в странах СНГ.

В-пятых, отдельного внимания заслуживает сотрудничество в области цифровизации.

Состоявшийся в августе в Самарканде Международный форум «Развитие технологий искусственного интеллекта в СНГ» показал растущий взаимный интерес и возможности для кооперации.

Поддерживаем активные усилия наших партнеров по СНГ в этой сфере и предлагаем разработать многосторонний План действий по углублению практического сотрудничества.

Уважаемые коллеги!

Мы заинтересованы в расширении совместных программ в сфере науки, образования, культуры и искусства.

С учетом динамичного развития образовательного сектора и рынка труда в наших странах выступаем за подготовку нового Межгосударственного соглашения о взаимном признании дипломов, квалификаций и академических программ, внедрение Механизма гармонизации профессиональных стандартов и квалификационных требований.

Готовы также принять в Хиве молодежный Форум СНГ с включением в его повестку вопроса о создании Молодежной лаборатории для формирования инновационной экосистемы, поддержки творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения.

Уважаемые участники саммита!

Сегодня много было сказано об общих вызовах и угрозах безопасности и стабильности наших стран.

Важно продолжать системные, тесные контакты по линии внешнеполитических ведомств и специальных служб. Речь идет о координации взаимодействия, обмене информацией и проведении совместных мероприятий.

Когда мы говорим о южных границах Содружества, нельзя забывать о сохраняющейся сложной ситуации в Афганистане. Риски и вызовы, исходящие с его территории, сохраняются с учетом усугубляющегося экономического и социального кризиса в этой стране.

Подчеркну: Узбекистан решительно привержен обеспечению долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития Афганистана.

В этой связи предлагаем рассмотреть возможность совместного участия в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране.

Уважаемые коллеги!

Мы полностью поддерживаем переназначение уважаемого Сергея Николаевича Лебедева на должность Генерального секретаря Содружества.

В завершение хочу пожелать Президенту Туркменистана уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову успехов в связи с принятием председательства в СНГ.

Убежден, что нынешняя встреча и принимаемые решения будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, послужат достижению общих целей и задач во имя благополучия и процветания наших стран и народов."

