advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
14.10.2025 / 11:00 msk / 13:00 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана выступил на саммите СНГ
11.10.2025 10:00

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября пребывающий с рабочим визитом в Таджикистане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшем в Душанбе очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое было посвящено вопросам развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, инфраструктуры, технологий, энергетики и других.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые коллеги!

Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона за традиционно теплый прием и прекрасную организацию сегодняшнего саммита.

Хочу особо отметить плодотворное председательство таджикской стороны в СНГ, в период которого многостороннее партнерство наших стран получило новую динамику.

Подчеркну, что в условиях сложных, непредсказуемых процессов в глобальной политике и экономике, на фоне ослабления роли международных институтов СНГ продолжает демонстрировать свою устойчивость, эффективность и востребованность. Благодаря налаженным за десятилетия механизмам и контактам ведется тесная совместная работа по всему спектру экономических, социальных и гуманитарных вопросов.

Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами, являющимися нашими естественными партнерами.

В этой связи Узбекистан поддерживает прозвучавшие оценки и предложения по углублению многосторонних отношений.

Безусловным приоритетом для нас является наращивание экономического партнерства наших стран. Это имеет особую важность с учетом ухудшающейся ситуации в мировой экономике, усиления протекционизма, появления новых вызовов устойчивому развитию.

Следует отметить, что объем товарооборота Узбекистана с партнерами по СНГ в прошлом году увеличился на 11 процентов. Обеспечивается рост показателей взаимной торговли и в нынешнем году.

Такие показатели напрямую связаны с углублением межотраслевой кооперации и увеличением потоков инвестиций между нашими странами.

Ключевой задачей считаем более полное задействование имеющихся ресурсов в целях сохранения набранных темпов и динамики нашего сотрудничества.

Предлагаем сосредоточить совместные усилия в следующих приоритетных направлениях.

Во-первых, это дальнейшее формирование благоприятных условий для наращивания товарооборота.

Речь идет об упрощении процедур и требований при поставках отдельных товаров, прежде всего сельско-хозяйственной продукции, и доступе на национальные рынки, включая государственные закупки.

Важно расширять взаимные рынки в наших странах.

В этой связи целесообразно запустить в рамках Экономического совета СНГ механизмы быстрого реагирования на изменения внешней конъюнктуры и переориентации торговых потоков.

Полагаем необходимым также активизировать работу по согласованию проектов соглашений о технических барьерах и признании документов оценки соответствия.

Во-вторых, хочу обратить особое внимание на вопросы углубления взаимодействия в области транспорта.

К сожалению, все еще сохраняются «узкие» места в транспортной сети на пространстве СНГ, которые снижают эффективность действующих коридоров.

Считаем востребованным создание информационно-логистических центров, интегрированных со всеми видами транспорта.

Кроме того, важно стимулировать привлечение частных инвестиций для модернизации инфраструктуры грузоперевозок. В этой связи намерены провести в Узбекистане Конференцию стран СНГ по вопросам государственно-частного партнерства в транспорте.

В-третьих, это стимулирование роста взаимных инвестиций и поддержка проектов кооперации.

С учетом положительного опыта партнерства предлагаем подготовить «дорожную карту» поддержки и развития особых экономических и индустриальных зон в наших странах.

Углублению кооперации и продвижению инновационных стартапов с вовлечением бизнеса будет служить создание Венчурной платформы СНГ.

В следующем году в рамках выставки «ИННОПРОМ» в Ташкенте мы готовы провести Форум инновационной индустрии СНГ с широким участием регионов и ведущих компаний наших стран.

Если коллеги поддержат, предлагаю поручить Экономическому совету СНГ разработать меры по реализации инициатив, направленных на поддержку совместных проектов.

В-четвертых, одним из ключевых направлений является энергетическое сотрудничество.

Сегодня совместно с партнерами по СНГ мы реализуем целый ряд крупных стратегических проектов в сфере использования традиционных и альтернативных источников энергии, включая строительство атомной электростанции.

Мы выступаем за разработку и реализацию долгосрочной Программы инновационного развития энергетического сектора в странах СНГ.

В-пятых, отдельного внимания заслуживает сотрудничество в области цифровизации.

Состоявшийся в августе в Самарканде Международный форум «Развитие технологий искусственного интеллекта в СНГ» показал растущий взаимный интерес и возможности для кооперации.

Поддерживаем активные усилия наших партнеров по СНГ в этой сфере и предлагаем разработать многосторонний План действий по углублению практического сотрудничества.

Уважаемые коллеги!

Мы заинтересованы в расширении совместных программ в сфере науки, образования, культуры и искусства.

С учетом динамичного развития образовательного сектора и рынка труда в наших странах выступаем за подготовку нового Межгосударственного соглашения о взаимном признании дипломов, квалификаций и академических программ, внедрение Механизма гармонизации профессиональных стандартов и квалификационных требований.

Готовы также принять в Хиве молодежный Форум СНГ с включением в его повестку вопроса о создании Молодежной лаборатории для формирования инновационной экосистемы, поддержки творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения.

Уважаемые участники саммита!

Сегодня много было сказано об общих вызовах и угрозах безопасности и стабильности наших стран.

Важно продолжать системные, тесные контакты по линии внешнеполитических ведомств и специальных служб. Речь идет о координации взаимодействия, обмене информацией и проведении совместных мероприятий.

Когда мы говорим о южных границах Содружества, нельзя забывать о сохраняющейся сложной ситуации в Афганистане. Риски и вызовы, исходящие с его территории, сохраняются с учетом усугубляющегося экономического и социального кризиса в этой стране.

Подчеркну: Узбекистан решительно привержен обеспечению долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития Афганистана.

В этой связи предлагаем рассмотреть возможность совместного участия в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в этой стране.

Уважаемые коллеги!

Мы полностью поддерживаем переназначение уважаемого Сергея Николаевича Лебедева на должность Генерального секретаря Содружества.

В завершение хочу пожелать Президенту Туркменистана уважаемому Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову успехов в связи с принятием председательства в СНГ.

Убежден, что нынешняя встреча и принимаемые решения будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, послужат достижению общих целей и задач во имя благополучия и процветания наших стран и народов."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Как СМИ Нового Узбекистана продвигают национальный контент
Сегодня в условиях глобализации мира увеличивается не только количество геополитических противоречий...
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ