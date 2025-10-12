Делегация МИД Узбекистана посетила Швецию

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 октября. /УЗИНФОРМ/. 11 октября пребывающая с рабочим визитом в Швеции делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра Олимжоном Абдуллаевым провела в Стокгольме ряд встреч по обсуждению вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В частности, состоялись переговоры с министром миграции Швеции Йоханом Форсселем, министром внешней торговли и международного сотрудничества Беньямином Доуса, вице-спикером Риксдага Швеции Юлией Кронлид.

УЗИНФОРМ