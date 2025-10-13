Погода в Узбекистане на 14 октября

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
|
|
|
|
|19.4% (13)
| -
|Положительно
|
|4.5% (3)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|22.4% (15)
| -
|Нейтрально
|
|23.9% (16)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|16.4% (11)
| -
|Отрицательно
|
|13.4% (9)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 14 октября13.10.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 октября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 25-27°.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 29-34°.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°.