Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Объединенного мира борьбы

ТАШКЕНТ, 13 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Объединенного мира борьбы (United World Wrestling) во главе с ее руководителем Ненадом Лаловичем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области спортивных единоборств, а также глава Узбекистана вручил Н.Лаловичу орден «Дўстлик».

УЗИНФОРМ