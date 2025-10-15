



Глава МИД Узбекистана отправился в Италию



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов отправился во главе представительной делегации в Итальянскую Республику. Целью поездки является участие в проходящем в Риме совещании «Акабского процесса 2025», которое посвящено актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности. Кроме того, на полях форума глава МИД Узбекистана провел встречи с премьер-министром Итальянской Республики Джорджей Мелони, королем Иордании Абдаллой II бин Аль-Хусейном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.