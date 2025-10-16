Ташкент посетила делегация Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. 15 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией официальных и деловых кругов Королевства Саудовская Аравия во главе с министром инвестиций Халидом аль-Фалихом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах «зеленой» энергетики, сельского хозяйства, электротехники, недвижимости, модернизации инфраструктуры в регионах страны и других.

В тот же день глава Узбекистана провел встречу с руководством ведущих компаний Саудовской Аравии, таких как Acwa Power, Al Muhaidib Group, Vision Invest, Data Volt, Riyadh Cables, AlMajdiah, InterHealth, Saudi Tabreed, AlBawani Holding, Miahona, Pemco и многих других. Были рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов в сферах «зеленой» энергетики, промышленности, геологоразведки и добычи сырья, информационных технологий и искусственного интеллекта, инфраструктуры и ЖКХ и других.

УЗИНФОРМ