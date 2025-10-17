Глава МИД Узбекистана посетил Швейцарию

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября после завершения визита в Италию руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом в Швейцарию, где провел в Берне встречу с федеральным советником и министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

В ходе переговоров главы МИД рассмотрели вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инноваций, укрепления человеческого потенциала, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

