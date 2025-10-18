Ташкент посетила делегация Катара

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. 16 октября в Ташкенте было проведено 2-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Государством Катар, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация во главе с государственным министром Катара по вопросам внешней торговли доктором Ахмедом бин Мухаммадом Аль Сайидом.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения сотрудничества двух стран в сферах торговли, инвестиций, банков и финансов, сельского хозяйства, экологии, транспорта, туризма и информационных технологий. По итогам встречи был подписан Протокол второго заседания комиссии, предусматривающий конкретные шаги по углублению партнерства и реализации совместных проектов.

Особое внимание было уделено созданию совместных производств, развитию инфраструктуры и расширению участия катарского капитала в проектах «зеленой» энергетики и цифровой трансформации экономики.

УЗИНФОРМ