Глава Узбекистана провел встречу с представителями профсоюзов страны

ТАШКЕНТ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. 17 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с активом и ветеранами профсоюзов.

Встреча была посвящена задачам по дальнейшему развитию профсоюзного движения и совершенствованию трудовых отношений.

В выступлении главы государства на встрече говорилось:

"Дорогие друзья, уважаемые гости!

Уважаемые ветераны и активисты профессиональных союзов!

Рад видеть вас в таком приподнятом настроении.

Выражаю всем вам, миллионам членов профессиональных союзов страны свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Сегодня мы поставили перед собой высокие цели, уверенно идем по пути построения Нового Узбекистана.

В нынешних сложных условиях, когда в мире усугубляется геополитическая и экономическая напряженность, мы полны решимости укреплять царящие в нашей стране мир и спокойствие, делать жизнь нашего многонационального народа еще лучше.

Все это, конечно, не происходит само по себе.

И как бы сложно ни было, мы сплоченно работаем не покладая рук, достойно преодолевая все трудности и испытания. В этом, безусловно, неоценимы роль и вклад каждого соотечественника, всего нашего трудолюбивого и великодушного народа.

Я вижу среди присутствующих на нашей сегодняшней встрече многих, кто посвятил жизнь такому благородному делу, как охрана труда человека, его законных интересов, на протяжении долгих лет плодотворно служил этой сфере, завоевал уважение и почет.

Вы хорошо знаете, каким бесценным богатством являются труд человека, его честь и достоинство.

В настоящее время, когда в нашей стране главной целью всех реформ стало построение подлинно народного, социального государства, а главной ценностью – человек и его интересы, для нас чрезвычайно важны ваши, мои дорогие, богатые опыт и знания.

Пользуясь случаем, от всего сердца выражаю признательность активистам профсоюзов, которые на каждом предприятии и в организации поддерживают деловую атмосферу, а в трудовых коллективах – дух стимулирования и справедливости.

Дорогие друзья!

Наш великий предок-просветитель Махмудходжа Бехбуди сказал: «Если мы хотим изменить свою жизнь, то прежде всего должны научиться признавать права людей».

Действительно, в стране, где обеспечиваются права и свободы граждан, люди живут и трудятся свободно, получают доход, обязательно будут развиваться и государство, и общество. В связи с этим с первых дней наших реформ приоритетной задачей реализации благородной идеи «Во имя чести и достоинства человека» мы определили развитие социально-экономических сфер.

Благодаря нашим действиям в этом направлении за восемь лет в экономику страны было привлечено 130 миллиардов долларов инвестиций, запущены тысячи новых мощностей, созданы миллионы постоянных рабочих мест.

Мы открыли широкую дорогу частному сектору, создали достойные условия труда для людей, нацеленных работать с полной отдачей, в результате доход на душу населения достиг 3,5 тысячи долларов.

Для обеспечения прав и свобод каждого человека, охраны труда, доступа к гарантированной социальной защите мы создали прочную законодательную базу. Особенно важным шагом в этом направлении стало принятие обновленной Конституции, Трудового кодекса в новой редакции, законов «О занятости населения», «О профессиональных союзах».

Представители профессиональных союзов были включены и в состав общественных экспертных советов при парламенте. Это служит еще более надежной защите интересов работников при принятии законов.

Формирование в Новом Узбекистане свободного и сильного гражданского общества также остается одним из наших главных направлений.

Объем поддержки общественных институтов увеличился по сравнению с 2017 годом в 100 раз и в нынешнем году достиг 1 триллиона 200 миллиардов сумов. Установлена ответственность за вмешательство в деятельность институтов гражданского общества, нерассмотрение результатов общественного контроля.

Одним словом, национальная правовая система приведена в соответствие с международными стандартами и стала надежным гарантом прав человека, деятельности институтов гражданского общества.

Следует отметить, что Узбекистан входит в число государств, которые активнее других принимают стандарты Международной организации труда и получают признание мирового сообщества в этойсфере. Обратите внимание, восемь лет назад количество документов МОТ, ратифицированных Узбекистаном составляло 12, а сегодня уже достигло 25. При этом Узбекистан, ратифицируя эти документы, берет на себя большие обязательства.

Почему мы без колебаний берем на себя такую огромную ответственность?

В основе всех наших реформ – возвеличивание чести и достоинства человека. И это полностью созвучно содержанию международных документов, к которым присоединяется наша страна.

Действительно, именно внимание к правам и интересам человека является основой всех наших достижений.

Дорогие друзья!

Вы, конечно, помните, как на протяжении многих лет полное искоренение детского и принудительного труда оставалось для нас очень болезненным вопросом. Исключительно благодаря нашей сильной воле и твердой позиции мы успешно решили эту сложную проблему.

Данное изменение, отражающее приверженность Нового Узбекистана принципам гуманизма, открывает совершенно новую страницу в нашей общественной жизни. Об этом также свидетельствует и то, что Международная организация труда рекомендовала другим государствам в качестве примера передовой опыт нашей страны в искоренении детского и принудительного труда.

Узбекский хлопок исключен из «черного списка» множества авторитетных брендовых компаний мира. Организация «Cotton Campaign» полностью сняла введенный для Узбекистана запрет. Европейский Союз предоставил Узбекистану систему «JSP+», позволяющую на льготных основаниях выйти на рынки европейских государств. Для нашей продукции открылось 26 новых рынков, экспорт в Европу вырос в 5 раз и достиг 1,5 миллиарда долларов.

Раньше о таких цифрах мы не могли даже мечтать. Сегодня эта работа продолжается. На следующей неделе мы подпишем с Европейским Союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Наряду с укреплением сотрудничества в сферах внешней политики, безопасности, противодействия коррупции, терроризму и в других направлениях это также послужит дальнейшему развитию инвестиционных и торгово-экономических связей государств Европы и Узбекистана.

Отрадно, что наши достижения получают достойное признание на международной арене.

Узбекистан в числе немногих государств мира принимает участие в реализации инициативы Организации Объединенных Наций «Глобальный акселератор для создания рабочих мест и обеспечения социальной защиты для справедливого перехода», участвует в «Глобальной коалиции за социальную справедливость» Международной организации труда, в прошлом году наша страна была избрана членом Административного совета этой организации.

На международной арене растет уважение и доверие к нашей Родине, во всех регионах мира становится все больше наших друзей и партнеров. Не это ли – свидетельство большого доверия и признания наших реформ?

Пользуясь случаем, выражаю благодарность Международной организации труда и другим авторитетным международным структурам, тесно сотрудничающим с нами по этим вопросам.

В достигаемых нами результатах, несомненно, есть достойный вклад профессиональных союзов, насчитывающих в своих рядах около 8 миллионов членов и являющихся самой народной и крупной негосударственной организацией страны.

Мы создали все условия для свободной и независимой деятельности профсоюзов в Узбекистане и всегда останемся приверженными этим принципам. Мы и впредь решительно продолжим политику по обеспечению права на объединение в профессиональные союзы, недопущению вмешательства в их деятельность.

В этой связи особого признания заслуживает самоотверженность профсоюзов в защите права на труд на предприятиях и в организациях. Это подтверждает и то, что в последние годы были защищены законные права около 500 тысяч работников, в их пользу взыскано 267 миллиардов сумов. Также 1 тысяче работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, было выплачено 35 миллиардов сумов компенсации. 13 тысяч незаконно уволенных работников восстановлены на своих рабочих местах.

Четыре года назад по вашей инициативе мы впервые создали Академию труда и социальных отношений. Это явилось новым направлением в деятельности профессиональных союзов.

Уверен, что выпускники академии станут защитниками трудовых прав на предприятиях и в организациях, внесут достойный вклад в укрепление законности в этой сфере.

В целом новые направления деятельности профсоюзов служат повышению их роли и статуса не только в нашей стране, но и в международном масштабе. По инициативе Федерации профсоюзов в 2021 году в Ташкенте был создан Совет профсоюзов стран Центральной Азии. В 2023 году в Самарканде образована Организация профсоюзов тюркских государств.

Наша Федерация в прошлом году стала членом Международной конфедерации профсоюзов. Это историческое событие способствовало повышению статуса нашей Федерации в мире. Мы также полностью поддерживаем усилия Федерации по социальной защите, обеспечению гендерного равенства, оздоровлению работников и их семей, развитию культуры и спорта.

Уважаемые участники встречи!

Создание в Новом Узбекистане необходимых условий для достойного труда, профессионального роста, отдыха и восстановления здоровья каждого человека – чрезвычайно важный вопрос.

С этой целью мы формируем новую модель социального государства. И в этом процессе вы должны идти в первых рядах, опираясь на инициативу «Сильные профессиональные союзы – основа сильного общества».

Что вы скажете, если теперь мы вместе приступим к определению задач по дальнейшему развитию деятельности профсоюзов и улучшению трудовых отношений?

Во-первых, эффективность реформ напрямую зависит от того, насколько высокой будет заинтересованность людей в своем труде.

Вы хорошо знаете, что впервые мы разработали и с 2023 года внедрили в практику такой показатель, как минимальные потребительские расходы. В нашей обновленной Конституции четко закреплено, что размеры пенсий, пособий и социальной помощи не должны быть меньше минимальных потребительских расходов.

Экономика страны растет устойчивыми темпами. Для повышения в соответствии с этим уровня жизни населения мы ежегодно повышаем минимальный размер оплаты труда.

Однако надо открыто признать, что эти вопросы зачастую решаются односторонне, то есть по расчетам и предложениям государственных ведомств. Поэтому, думаю, будет правильным, если со следующего года к разработке законодательных актов, касающихся минимального размера оплаты труда, мы станем привлекать также Республиканскую трехстороннюю комиссию по социально-трудовым вопросам (Федерация профсоюзов, Министерство занятости, Конфедерация работодателей).

Это станет новым подходом, гарантирующим защиту интересов работников при определении минимального размера оплаты труда.

Наряду с этим мы должны глубоко осознавать: ценность человека, качество его жизни определяются не только заработной платой, но и социальной атмосферой. Для этого мы должны гарантированно обеспечивать работников жильем, качественным образованием, медицинскими и транспортными услугами, создать условия для получения дохода, достаточного для удовлетворения важнейших жизненных потребностей.

Одним словом, каждый работник, каждая семья должны на собственном примере ощущать уровень качества жизни, а государство и общество – гарантировать его.

Уверен, что профессиональные союзы примут активное участие в этой работе.

Во-вторых, в условиях глобализации и цифрового развития широко распространяются новые подходы также в сфере трудовых отношений.

Сегодня в результате созданных нами возможностей и условий около 6 миллионов человек являются самозанятыми и получают доход. Например, в настоящее время наши соотечественники работают на основе платформенной занятости в десятках профессий, таких как IT-программист, веб-дизайнер, ремесленник, водитель такси, курьер. Многие наши граждане, особенно женщины, научились работать дистанционно.

Наряду с этим мы кардинально реформировали институт махалли, создали подлинно народную систему, при которой руководители всех уровней работают с самыми низовыми звеньями.

За счет специализации махаллей в драйверных сферах 1,5 миллиона семей работают на дому и получают доход.

Сегодня эти направления становятся частью нашего экономического развития, а люди, осуществляющие в них деятельность, – равноправными субъектами трудовых отношений.

Теперь, думаю, будет правильным наладить эффективную систему, при которой профсоюзы начнут также тесно работать с махаллями.

Будет целесообразным, если Министерство занятости (Б.Зохидов) вместе с профсоюзами внесет в Правительство обоснованные предложения об обеспечении защиты трудовых прав и охраны труда граждан, осуществляющих деятельность на платформах, по страхованию их жизни, безопасности.

В-третьих, за прошедший период профессиональные союзы накопили большой опыт в области охраны труда женщин.

В частности, организовали оказание помощи посредством «женской тетради» 4,5 миллиона нуждающихся, малообеспеченных женщин.

Сегодня имеются все возможности, чтобы превратить профсоюзы в ведущую силу при формировании активного социального слоя женщин. В этой связи предлагаю создать новую систему на основе принципа «Профессиональные союзы – в защиту интересов женщин».

Думаю, наши уважаемые женщины будут рады, если в рамках этой системы Комиссия по социально-экономической поддержке женщин и Федерация профсоюзов примут меры по внедрению новых подходов в вопросах создания равных возможностей для женщин на рынке труда, содействия обретению ими своего места в жизни и повышению их социальной активности; организации поддержки с помощью «женской тетради» также женщин, нуждающихся в улучшении жилищных условий и быта, медицинской, психологической, правовой помощи, женщин, подвергшихся притеснению и насилию; дальнейшему расширению программ занятости и поддержки предпринимательства среди женщин в сельской местности; ежегодному обсуждению в трудовых коллективах результатов гендерного аудита, созданию совместно с работодателями еще более благоприятных условий для женщин; разработке адресных стратегий для обеспечения гендерного равенства по 14 отраслевым профсоюзам.

В-четвертых, профессиональные союзы – самая большая организация, осуществляющая общественный контроль в сфере охраны труда.

За последние пять лет на предприятиях и в организациях они выявили 152 тысячи случаев нарушения закона. На самом деле таких случаев гораздо больше.

Например, в судах за три года было рассмотрено более 48 тысяч трудовых споров. Было бы целесообразно, если бы профессиональные союзы – выступая в качестве примирительного, приводящего к компромиссу звена – проявляли активность в досудебном разрешении споров между работодателем и работником.

В то же время отсутствует целостная система данных о несчастных случаях, связанных с работой, и профессиональных заболеваниях. Так, учет несчастных случаев и изучение их причин ведутся в бумажной форме на основе устаревших норм правительственного постановления, принятого тридцать лет назад.

Сегодня, когда цифровизируются все сферы, думаю, вы хорошо понимаете необходимость внедрения IT и использования искусственного интеллекта, скорейшего решения таких вопросов.

Министру занятости Б.Зохидову, министру здравоохранения А.Худаярову, министру цифровых технологий Ш.Шерматову совместно с профсоюзами в двухмесячный срок запустить единую систему данных о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, внести проект постановления об учете, анализе причин таких случаев и поиске решения.

В-пятых, в настоящее время в составе Федерации функционирует 14 отраслевых профессиональных союзов.

К сожалению, не слышно их голосов в выдвижении инициатив, направленных на надежное обеспечение прав работников, занятых в соответствующих отраслях.

Как вы видите, наша экономика быстро пополняется новыми сферами и направлениями, соответственно – появляются новые профессии и технологии. В таких условиях не следует ли отраслевым профсоюзам больше взаимодействовать с министерствами и ведомствами и ставить перед ними конкретные задачи?

Предлагаю наладить систему, при которой на регулярной основе будут проводиться совместные заседания коллегиальных органов министерств и ведомств и отраслевых профсоюзов.

Убежден, что такой формат диалога укрепит взаимное доверие и сотрудничество «государство – работодатели – трудовые коллективы» превратится в эффективный механизм.

В-шестых, совместно с Международной организацией труда разрабатывается Программа по достойному труду в Узбекистане до 2030 года.

Основная цель – обеспечение интересов человека, защита его чести и достоинства в сфере труда, создание справедливых и безопасных условий труда для всех граждан.

Считаю необходимым, чтобы профессиональные союзы, Министерство занятости, Конфедерация работодателей особое внимание в данной Программе уделили вопросам достойной занятости, охраны труда, социального страхования, гендерного равенства, молодежи и инклюзивности.

Кроме того, в условиях ускоренного развития цифровизации, искусственного интеллекта и «зеленой» экономики необходима соответствующая организация трудовых отношений.

Разрабатываемая Программа «Достойный труд» станет стратегической «дорожной картой», в которой гармонично учтены потребности нашей динамично развивающейся экономики и социальная справедливость.

В-седьмых, актуальной задачей также является усиление гарантий социальной поддержки людей, потерявших работу по разным причинам, заболевших или получивших инвалидность в процессе труда.

В связи с этим, думаю, будет справедливым ускорить принятие Закона прямого действия «О государственном социальном страховании» и конкретно определить участие работодателя и работников при формировании фонда социального страхования.

Еще один вопрос – сегодня, когда стремительно развиваются информационные коммуникации, очень важно своевременно и правильно доводить до людей достоверную информацию.

У профессиональных союзов для этого достаточно и возможностей, и условий, и потенциала.

Профсоюзы, имеющие самую большую аудиторию, должны быть первыми в приобщении к честному и самоотверженному труду, а также доведении до общественности информации об обеспечении законности в трудовых отношениях.

Дорогие друзья!

В нашей стране более 30 санаториев и свыше 100 детских лагерей, относящихся к системе профсоюзов, служат восстановлению здоровья и отдыху работников и их детей.

За последние пять лет в санаториях оздоровились около 900 тысяч человек, в лагерях отдохнули 800 тысяч детей.

С недавним открытием на озере Иссык-куль пансионата «Бустон-Резорт» создано еще одно такое место для наших соотечественников. Вместе с тем он стал символом укрепляющихся узбекско-кыргызских отношений.

Тем не менее надо сказать, что инфраструктура профсоюзов не полностью охватывает потребности нашего населения.

В этом вопросе не должны оставаться в стороне и хокимы. Думаю, будет правильным, если они утвердят отдельную программу ежегодного строительства на своих территориях на основе современных проектов совместно с профсоюзами или посредством государственно-частного партнерства одного санатория и детского лагеря.

Дорогие друзья!

Жизнь учит нас, что без глубокого знания истории невозможно построить будущее. Изучение истории каждой организации и учреждения, почитание памяти трудившихся здесь людей, доведение до будущих поколений информации об их благородной работе является долгом для всех нас.

Изыскания, проведенные с этой целью нашими учеными, ветеранами и активистами сферы, подтвердили, что движение профсоюзов в стране было основано в 1905 году.

Созданный четыре года назад в Ташкенте Музей истории Федерации профсоюзов Узбекистана играет важную роль в ознакомлении населения со свидетельствами и экспонатами, рассказывающими о развитии этого движения.

В нынешнем году в стране широко отмечается 120-летний юбилей движения профсоюзов. В связи с этой знаменательной датой в знак глубокого уважения к нашему трудолюбивому народу предлагаю создать в каждом регионе «Парк профсоюзов».

Я дам поручение, и хокимы областей, посоветовавшись с вами, в двухнедельный срок выделят место. Если создание таких парков в Ташкенте возглавит Федерация профсоюзов, а в областных центрах – 14 отраслевых профсоюзов, и превратят их в живописные места, это пойдет на пользу всем. А если профсоюзы предприятий и организаций на подведомственной территории и в махаллях, где проживают работники, высадят деревья, расширят зеленые зоны, организуют очистку и благоустройство, то, думаю, атмосфера в трудовых коллективах станет совершенно другой.

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Уверен, что высказанные в ходе нашего сегодняшнего диалога предложения и инициативы будут способствовать развитию сферы.

Я вновь убедился в том, что начатая нами совместная работа приносит пользу каждому трудовому коллективу, каждому работнику и его семье.

Благородная идея «Во имя чести и достоинства человека» и впредь останется одним из приоритетных направлений реформ в Новом Узбекистане.

Пользуясь случаем, от всего сердца, искренне поздравляю вас, дорогие мои, со 120-летним юбилеем профсоюзов Узбекистана и приближающимся Днем профессиональных союзов.

Желаю всем здоровья и успехов в вашей ответственной и почетной деятельности, счастья и благополучия вашим семьям.

Пусть всегда будет мирным небо над нашей страной, пусть процветает родной Узбекистан!".

