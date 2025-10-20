В Ташкенте проведен узбекско-казахстанский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Узбекистана был проведен узбекско-казахстанский бизнес-форум, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов РК во главе с заместителем министра торговли и интеграции Казахстана Айдаром Абилдабековым.

В ходе встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, строительства, АПК и производства продуктов питания, подписан ряд соглашений.

УЗИНФОРМ