Глава МИД Узбекистана посетил Люксембург

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов посетил Люксембург, где прошла министерская встреча по межрегиональной безопасности и взаимосвязанности.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения международных транспортно-логистических связей, развития платформ для инноваций, технологического обмена, а также углубления сотрудничества в области безопасности, стабильности и устойчивого развития.

На полях форума глава МИД Узбекистана провел встречи с Еврокомиссаром по международному партнерству Йозефом Сикелой, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, главой МИД Кипра Константиносом Комбосом, а также Европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

УЗИНФОРМ