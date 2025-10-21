Глава Узбекистана поздравил граждан

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Праздника узбекского языка.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас, весь наш народ, всех соотечественников за рубежом с Праздником узбекского языка, занявшим прочное место в общественно-политической жизни Нового Узбекистана.

В этот знаменательный день хочу подчеркнуть: благодаря поистине историческим реформам, начатым нами в стране восемь лет назад, начался и новый период в развитии узбекского языка. На основе принятых целевых указов, постановлений и программ мы осуществили большую работу по укреплению его роли и статуса в качестве государственного, превращению в язык современной науки и знаний, информационных технологий и международных отношений.

В частности, в нашей стране последовательно продолжается приведение наименований географических объектов в соответствие с нормами государственного языка. К настоящему времени приведены в соответствие и включены в реестр наименования около 250 тысяч географических объектов, в том числе более 200 тысяч улиц. На основе требований государственного языка только за последние два года было переименовано 2 600 объектов – таких как горы и хребты, реки, озера и водохранилища, месторождения полезных ископаемых, станции метро, железнодорожные вокзалы и станции, аэропорты и автостанции.

Сегодня в результате стремительных процессов глобализации, достижений науки в нашей жизни появляется множество новых понятий и терминов. В целях их заимствования в соответствии с четкими правилами и принципами нашего языка, а также ведения языковой политики на научной основе в централизованном порядке усилена деятельность Комиссии по терминам. Заслуживают внимания внедрение эффективного механизма замены иностранных слов и фраз на узбекские с участием широкой общественности, ученых и специалистов, разработка специального программного обеспечения для использования возможностей искусственного интеллекта, создание электронных источников.

В этой связи считаю уместным еще раз сказать: наше молодое поколение, за которым будущее, должно обязательно изучать иностранные языки, чтобы овладевать современными знаниями, инновациями и достигать высоких рубежей. Однако для воспитания в национальном духе, формирования национального мышления, патриотизма молодежь прежде всего должна с самого детства глубоко осваивать узбекский язык и литературу.

Исходя из этого мы придаем большое значение совершенствованию преподавания узбекского языка. С нынешнего года учителям узбекского языка, имеющим соответствующий национальный сертификат, ежемесячно выплачивается дополнительная надбавка к заработной плате в размере 50 процентов, в школах, где обучение ведется на другом языке, вводится сдача выпускниками 11-х классов итогового экзамена по государственному языку, что стало важным шагом в данном направлении.

Укреплению статуса узбекского языка как государственного также служит официальное требование о его знании при предоставлении гражданства Республики Узбекистан.

За прошедший период Фондом развития узбекского языка при Кабинете Министров многотысячными тиражами изданы и переданы государственным организациям и учебным заведениям энциклопедии, словари и пособия 72 наименований. Особенно друзей узбекского языка, ряды которых растут, порадовала передача библиотекам ведущих зарубежных университетов, центрам и клубам узбекского языка в мире шеститомного Толкового словаря узбекского языка, четырехтомной «Энциклопедии Алишера Навои», пятитомного «Словаря языка Навои» и других изданий.

Мы также успешно внедрили в государственную политику в сфере языка принципы построения инклюзивного общества и придаем важное значение развитию родных языков представителей разных наций и народностей, живущих в нашей стране. Вместе с тем мы создаем необходимые условия и для изучения ими государственного языка. Результатом наших совместных усилий стало то, что сегодня узбекский язык как государственный служит сплочению нашего многонационального народа.

Дорогие друзья!

Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание на стоящие перед нами актуальные задачи по дальнейшему укреплению роли и авторитета узбекского языка в жизни общества, его широкой популяризации в мире.

Прежде всего важное значение имеет своевременная и эффективная реализация основных задач, предусмотренных постановлением Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию государственного языка», которое было принято накануне нынешнего праздника. В претворении в жизнь утвержденной им Программы реализации в 2025–2026 годах Концепции развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020–2030 годах призваны активно участвовать не только ответственные организации, но и все мы.

Когда речь идет об этом, следует отметить, что в центре внимания должны находиться также вопросы увеличения объема в цифровом пространстве качественной, научно обоснованной, познавательной информации и сведений на узбекском языке, в частности, пополнения глобальных электронных энциклопедий и платформ научно-популярными статьями на государственном языке, совершенствования онлайн-словарей. В нашей жизни возрастает влияние искусственного интеллекта, поэтому требованием времени является развитие и популяризация нашего родного языка также посредством этого мощного инструмента.

Создание на основе богатых возможностей узбекского языка привлекательных национальных брендов, отвечающих менталитету нашего народа, продвижение отечественной продукции на внешние рынки должны стать основным направлением в сфере маркетинга. Уверен, что наши предприниматели проявят патриотизм и свои способности и в этой сфере.

Пересмотр основных правил орфографии узбекского языка, принятых тридцать лет назад, также входит в число наших неотложных задач. Наряду с этим необходимо увеличить выпуск современной и действенной медиа-продукции, направленной на повышение культуры языка и грамотности населения, особенно молодежи. Научить наших детей бережному отношению к родному языку, приобщить к его несравненным богатствам и возможностям – неотъемлемая часть духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Этот актуальный вопрос должен находиться в центре внимания творческой интеллигенции, представителей сфер образования и воспитания, культуры, молодежных, махаллинских, женских организаций, средств массовой информации и превратиться в общенациональное движение.

Одним словом, как и во всех сферах, в развитии нашего родного языка мы опираемся на практические предложения и мнения, активное участие широкой общественности.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником, желаю всем вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть приумножаются богатство и красота узбекского языка – источника нашей силы и национального самосознания!".

