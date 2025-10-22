Глава МИД Узбекистана провел встречи с зарубежными коллегами

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября пребывающий с визитом в Люксембурге министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в 18-м заседании Совета по сотрудничеству между Узбекистаном и Европейским союзом, которое было посвящено вопросам развития сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, инвестиций.

На полях министерской встречи по межрегиональной безопасности и взаимосвязанности глава МИД Узбекистана также провел ряд переговоров с зарубежными коллегами.

В частности, состоялись встречи с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, Президентом Европейского инвестиционного банка Надией Кальвиньо, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и внешней торговли, а также министром по сотрудничеству Люксембурга Ксавье Беттелем.

УЗИНФОРМ