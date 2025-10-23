



Глава МИД Узбекистана отправился во Францию



НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов отправился с визитом во Францию. В рамках пребывания в Париже глава МИД Узбекистана провел встречу с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, с которым обсудил приоритетные вопросы двусторонней повестки дня в сферах экономики и торговли, инвестиций, инноваций, образования, устойчивого развития и других.