



Погода в Узбекистане на 25 октября



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 23-28°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков, лишь по горным районам Ташкентской области местами кратковременный дождь, в высокогорных районах возможен переход в снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.