



Глава Узбекистана отбыл в Бельгию



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с официальным визитом в Королевство Бельгия. Поездка предпринята по приглашению Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с целью проведения встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества Узбекистана, ЕС и Бельгии в торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, инновационной, энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной областях. УЗИНФОРМ