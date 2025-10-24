Глава Узбекистана отбыл в Бельгию

Глава Узбекистана отбыл в Бельгию24.10.2025 06:33
НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с официальным визитом в Королевство Бельгия.
Поездка предпринята по приглашению Президента Европейского совета Антониу Кошты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с целью проведения встреч и переговоров по вопросам развития сотрудничества Узбекистана, ЕС и Бельгии в торгово-экономической, инвестиционно-финансовой, инновационной, энергетической, транспортно-коммуникационной, научно-образовательной областях.
УЗИНФОРМ