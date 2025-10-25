advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
29.10.2025 / 20:17 msk / 22:17 uzb
Глава Узбекистана поздравил силовиков
25.10.2025 10:55

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам органов внутренних дел страны и ветеранам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые сотрудники системы внутренних дел!

Офицеры и генералы, сержанты и рядовые!

Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с отмечаемым 25 октября Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан.

Хочу подчеркнуть, что в этот знаменательный день вы, оставаясь верными своей священной присяге Родине, с высокой ответственностью выполняете важнейшие задачи во имя мира и благополучия нашего народа.

В результате осуществляемых в последние годы широкомасштабных реформ по преобразованию органов внутренних дел в подлинно народную структуру создана прочная основа для надежного обеспечения в стране мирной и спокойной жизни.

В 2025 году приоритетной задачей руководителей всех уровней определено раннее предупреждение правонарушений в каждой махалле.

С этой целью за махаллями, где наблюдается сложная криминогенная обстановка, вместе с работниками органов внутренних дел закреплены руководители всех ответственных организаций, а также высших учебных заведений правоохранительной системы, создана «единая рабочая цепочка», обеспечивающая ежедневную адресную деятельность на местах и формирование безопасной среды.

Махалли данной категории объединены в малые территории, там созданы пункты правоохранительной «скорой помощи», сформированы особые организационно-профилактические механизмы работы с мигрантами и молодежью. Налажено сотрудничество инспекторов профилактики, работников оперативно-розыскной, патрульно-постовой, дорожно-патрульной и охранной служб, они тесно взаимодействуют с «семеркой махалли» и населением.

В результате осуществляемых в нашей стране экономических реформ, социальных программ и мер по укреплению правопорядка в течение года в более чем половине махаллей не было совершено преступлений, в целом по республике значительно снизилась преступность среди молодежи, женщин и безработных.

В сфере в соответствии с современными требованиями осваиваются новые методы работы, ориентированные на эффективность. В частности, начат процесс трансформации цифровой инфраструктуры органов внутренних дел, в практику обеспечения общественной безопасности широко внедряются достижения в области искусственного интеллекта.

За короткий срок создана единая платформа «Безопасный город», интегрированная с почти сорока информационными базами министерств и ведомств, запущено более 20 новых информационных систем, при помощи единой базы данных трудовых мигрантов налажена адресная работа с лицами, длительное время находящимися за рубежом.

Внедряются комплексные механизмы надежной защиты страны от угроз и негативного влияния растущей во всем мире киберпреступности и, что особенно важно, предотвращения ее последствий для нашего населения. Естественно, возрастает спрос на современные высокопрофессиональные кадры в данной области.

В связи с этим с 2025-2026 учебного года в Академии Министерства внутренних дел на основе принципа дуального образования и инновационных педагогических технологий внедрена новая система подготовки квалифицированных кадров по направлению «Деятельность по борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий».

Уважаемые представители сферы!

Нашим приоритетом и впредь будет последовательное продолжение работы по раннему предупреждению преступлений и созданию безопасной среды в махаллях, чтобы сделать жизнь нашего народа еще более спокойной и благополучной. При этом особое внимание следует уделять эффективному использованию потенциала «семерки махалли», обеспечению тесного взаимодействия между семьей, учебным заведением, активистами махалли и государственными органами.

Учитывая требования времени, мы будем ещё шире использовать возможности цифровых технологий в процессе организации борьбы органов внутренних дел с преступностью, на основе новых подходов активизируем работу по пресечению кибермошенничества и киберкраж.

Как известно, во всем мире наркомании подвержены в основном несовершеннолетние и молодежь, поэтому нам всем необходимо быть более бдительными. В целях защиты генофонда нации от этого порока мы должны поднять на новый уровень работу по полному искоренению организованной наркопреступности, усилить адресную оперативно-профилактическую и следственную деятельность.

Уверен, что, мобилизовав усилия в этих приоритетных направлениях, действуя сообща и еще эффективнее, мы достигнем поставленных целей.

Дорогие друзья!

Пользуясь случаем, выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженное и преданное служение Родине и народу.

В этот знаменательный день мы с уважением вспоминаем мужественных и отважных сотрудников системы МВД, погибших во имя нашей мирной жизни, и выражаем самые добрые пожелания их семьям и детям.

Несомненно, в центре нашего внимания всегда будут находиться вопросы достойной оценки труда сотрудников органов внутренних дел, их материальной и моральной поддержки, обеспечения необходимыми техническими средствами, подготовки и переподготовки кадров.

Еще раз искренне поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям, успехов в вашей ответственной деятельности."

УЗИНФОРМ

