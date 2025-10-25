Глава Узбекистана поздравил силовиков

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам органов внутренних дел страны и ветеранам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые сотрудники системы внутренних дел!



Офицеры и генералы, сержанты и рядовые!



Дорогие ветераны!



От всей души поздравляю вас с отмечаемым 25 октября Днем сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан.



Хочу подчеркнуть, что в этот знаменательный день вы, оставаясь верными своей священной присяге Родине, с высокой ответственностью выполняете важнейшие задачи во имя мира и благополучия нашего народа.



В результате осуществляемых в последние годы широкомасштабных реформ по преобразованию органов внутренних дел в подлинно народную структуру создана прочная основа для надежного обеспечения в стране мирной и спокойной жизни.



В 2025 году приоритетной задачей руководителей всех уровней определено раннее предупреждение правонарушений в каждой махалле.



С этой целью за махаллями, где наблюдается сложная криминогенная обстановка, вместе с работниками органов внутренних дел закреплены руководители всех ответственных организаций, а также высших учебных заведений правоохранительной системы, создана «единая рабочая цепочка», обеспечивающая ежедневную адресную деятельность на местах и формирование безопасной среды.



Махалли данной категории объединены в малые территории, там созданы пункты правоохранительной «скорой помощи», сформированы особые организационно-профилактические механизмы работы с мигрантами и молодежью. Налажено сотрудничество инспекторов профилактики, работников оперативно-розыскной, патрульно-постовой, дорожно-патрульной и охранной служб, они тесно взаимодействуют с «семеркой махалли» и населением.



В результате осуществляемых в нашей стране экономических реформ, социальных программ и мер по укреплению правопорядка в течение года в более чем половине махаллей не было совершено преступлений, в целом по республике значительно снизилась преступность среди молодежи, женщин и безработных.



В сфере в соответствии с современными требованиями осваиваются новые методы работы, ориентированные на эффективность. В частности, начат процесс трансформации цифровой инфраструктуры органов внутренних дел, в практику обеспечения общественной безопасности широко внедряются достижения в области искусственного интеллекта.



За короткий срок создана единая платформа «Безопасный город», интегрированная с почти сорока информационными базами министерств и ведомств, запущено более 20 новых информационных систем, при помощи единой базы данных трудовых мигрантов налажена адресная работа с лицами, длительное время находящимися за рубежом.



Внедряются комплексные механизмы надежной защиты страны от угроз и негативного влияния растущей во всем мире киберпреступности и, что особенно важно, предотвращения ее последствий для нашего населения. Естественно, возрастает спрос на современные высокопрофессиональные кадры в данной области.



В связи с этим с 2025-2026 учебного года в Академии Министерства внутренних дел на основе принципа дуального образования и инновационных педагогических технологий внедрена новая система подготовки квалифицированных кадров по направлению «Деятельность по борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий».



Уважаемые представители сферы!



Нашим приоритетом и впредь будет последовательное продолжение работы по раннему предупреждению преступлений и созданию безопасной среды в махаллях, чтобы сделать жизнь нашего народа еще более спокойной и благополучной. При этом особое внимание следует уделять эффективному использованию потенциала «семерки махалли», обеспечению тесного взаимодействия между семьей, учебным заведением, активистами махалли и государственными органами.



Учитывая требования времени, мы будем ещё шире использовать возможности цифровых технологий в процессе организации борьбы органов внутренних дел с преступностью, на основе новых подходов активизируем работу по пресечению кибермошенничества и киберкраж.



Как известно, во всем мире наркомании подвержены в основном несовершеннолетние и молодежь, поэтому нам всем необходимо быть более бдительными. В целях защиты генофонда нации от этого порока мы должны поднять на новый уровень работу по полному искоренению организованной наркопреступности, усилить адресную оперативно-профилактическую и следственную деятельность.



Уверен, что, мобилизовав усилия в этих приоритетных направлениях, действуя сообща и еще эффективнее, мы достигнем поставленных целей.



Дорогие друзья!



Пользуясь случаем, выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженное и преданное служение Родине и народу.



В этот знаменательный день мы с уважением вспоминаем мужественных и отважных сотрудников системы МВД, погибших во имя нашей мирной жизни, и выражаем самые добрые пожелания их семьям и детям.



Несомненно, в центре нашего внимания всегда будут находиться вопросы достойной оценки труда сотрудников органов внутренних дел, их материальной и моральной поддержки, обеспечения необходимыми техническими средствами, подготовки и переподготовки кадров.



Еще раз искренне поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям, успехов в вашей ответственной деятельности."

УЗИНФОРМ