Подведены итоги визита главы Узбекистана в Брюссель

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял официальный визит в Королевство Бельгия.

В рамках пребывания в Брюсселе провел переговоры с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которых была проведена церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом.

Документ состоит из 9 разделов, 356 статей и 14 приложений. Он охватывает практически все сферы двусторонних отношений и формирует всеобъемлющую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества по всем взаимовыгодным направлениям, с особым акцентом на торговлю и инвестиции, устойчивое развитие, науку и образование, инновации и высокие технологии, окружающую среду и изменение климата.

Также состоялась встреча главы Узбекистана с королем бельгийцев Филиппом. Кроме того,был проведен "круглый стол" с участием представителей ведущих европейских компаний и финансовых структур, таких как Vandewiele, Linde, Rhenus Logistics, Ahlers Logistics, Lasselsberger Group, Pietro Fiorentini, NextChem, Meridiam, SUEZ, FMO, European Investment Bank, Commerzbank, KfW, Textima, Chimcomplex, Metso и других. Среди главных направлений развития сотрудничества были названы экономика и торговля, инвестиции, возобновляемая энергетика, промышленность, развитие инфраструктуры и логистики, цифровая экономика и информационные технологии.

