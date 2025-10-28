Ташкент посетила делегация США

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября пребывающая с визитом в стране делегация Соединенных Штатов Америки во главе со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей и перспективы развития сотрудничества в сферах политики и обеспечения безопасности, экономики и торговли, бизнеса и инвестиций, промышленности, финансов, критических минералов, энергетики, цифровизации, сельского хозяйства и других.

В тот же день делегация США посетила МИД Узбекистана, где провела встречу с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым, а также посетила ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, где в ходе встречи с министром Лазизом Кудратовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах инвестиций, промышленности, энергетики и инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, информационных технологий.

Также были рассмотрены вопросы проведения саммита "С5+1" в США.

УЗИНФОРМ