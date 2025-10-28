В Ташкент прибыл новый посол Сербии

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября прибывший в Узбекистан для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия (с резиденцией в Москве) Момчило Бабич посетил ведомство иностранных дел Узбекистана, чтобы вручить копии своих верительных грамот министру Бахтиеру Саидову.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Момчило Бабич сменил в должности Мирослава Лазански, который был аккредитован в Ташкенте в апреле 2021 года. Он также (с февраля 2022 года) является послом Сербии в РФ.

УЗИНФОРМ