



Погода в Узбекистане на 30 октября



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, днем без осадков, к вечеру в отдельных районах возможен дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 20-25°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с.Температура ночью 6-11°, днем 20-25°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.