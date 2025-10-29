



В Ташкент прибыл новый посол Японии



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Кенжи Хирата, прибывшим в страну для вступления в должность. В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки дня. Кенжи Хирата сменил в должности Такаши Хатори, который работал в Ташкенте с декабря 2022 по октябрь текущего. УЗИНФОРМ